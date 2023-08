Mentasti completa il poker di acquisti del Defender Giovinazzo C5

Ilcala il poker di colpi in entrata in vista del campionato di serie A2 Elite e, dopo Montelli, Dibenedetto e Palumbo, chiude la campagna di rafforzamento del club di«Ho scelto Giovinazzo perché ad una piazza cosi importante del futsal italiano è davvero molto difficile dire di no», le prime parole del centrale difensivo classe '02 alto 188 centimetri, un altro grande colpo del direttore dell'area sportivache comporta un evidente salto di qualità non soltanto per il pacchetto arretrato, ma per tutto l'organico.Nato a Roma, il neo atleta biancoverde ha iniziato la sua carriera ad appena 5 anni nella. Il trasferimento a Napoli, con la sua famiglia, ha aperto, all'età di 13 anni, un nuovo e importante capitolo della sua vita sportiva: una stagione con la maglia del Parco Città di Torre del Greco, tre con il, con il quale ha raggiunto una finale Giovanissimi (persa con la Lazio) e una semifinale Juniores (persa con l'Asti), arrivando sino in prima squadra.Nell'estate del 2019, poi, il passaggio alla Sipremix Limatola, che è coinciso con l'esordio in serie B. A fine anno, infine, il trasferimento al Real San Giuseppe, che lo ha girato alper fare esperienza fra serie B e A2.Con il club lombardo una stagione da incorniciare, condita dalla promozione in serie A2, dallae dalla doppia conquista dei play-off promozione, prima del prestigioso salto in serie A, con la maglia del, e della convocazione agliin Spagna nella, per un ragazzo che, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato grandi doti sia fisiche che tecniche.Adesso l'esperienza in Puglia, a Giovinazzo, un club a cui si è legato sino al 2024: «La spinta principale è stata data dal mister. Con lui - ricorda Mentasti - ci siamo sfidati negli ultimi play-off di A2. E poi grazie anche all'agenzia B5 e a tutte quelle persone che mi hanno parlato bene di Giovinazzo».Fra i suoi obiettivi, «quello di lottare in ogni gara, in casa e fuori: poi, a fine anno - dice -, vedremo dove siamo arrivati, ma noi ce la metteremo tutta. Ai miei nuovi tifosi, invece, dico solo che», quella del Giovinazzo C5, club ai nastri di partenza della prossima A2 Elite.: siamo una grande squadra - sottolinea - e dobbiamo capirlo fin dalle prime battute. Certamente il girone meridionale sarà molto più ostico di quel settentrionale, ma sarò sicuro che faremo un grande campionato».