La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura

Lamuove, finalmente, la classifica: le reti diregalano ai biancoverdi il primo successo in campionato, il secondo stagionale.Mister de Biase, assente per squalifica, arriva alla trasferta di Altamura con l'obbligo di portare a casa i primi 3 punti del campionato: per farlo si affida ai fratelli Pastoressa (Gaetano e Marco), capitan De Palma, Montelli e Murolo (Agostino). Il match si sviluppa su ritmi blandi, con entrambe le squadre molto più attente alla fase difensiva rispetto a quella offensiva; a sbloccarla ci pensacon una pregevole conclusione al termine di una caparbia azione personale (0-1).Un po' di imprecisione degli ospiti, unita alla sterilità offensiva dei locali, dominano il resto della prima frazione: all'intervallo è 0-1. La ripresa inizia con il doppio giallo comminato a De Palma: la Jovis é stoica e, con l'uomo in meno, non concede praticamente nulla alla Soccer. I biancoverdi, ristabilita la parità numerica, provano più volte a scappare via: il guizzo decisivo per allungo, tuttavia, non arriva.A dieci minuti dal termine della gara, l'Altamura decide di giocarsi la carta del portiere di movimento: la mossa non sorride ai locali, che - oltre a non trovare la via della rete – capitolano altre due volte sotto i colpi diIl primo successo nel campionato regionale di serie C2 - il secondo stagionale, dopo quello di sabato scorso contro la Vicente Molfetta in Coppa Puglia - è ossigeno puro per lo spogliatoio biancoverde: la speranza di tutto l'ambiente é che l'entusiasmo di questi 7 giorni si protragga anche nelle prossime settimane.