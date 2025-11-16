La Jovis Natio
La Jovis Natio

La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura

Il quintetto di de Biase ottiene il primo successo dell'anno: reti di Lovino, Pastoressa (Marco) e Montelli

Giovinazzo - domenica 16 novembre 2025 16.08
La Jovis Natio muove, finalmente, la classifica: le reti di Lovino, Pastoressa (Marco) e Montelli regalano ai biancoverdi il primo successo in campionato, il secondo stagionale.

Mister de Biase, assente per squalifica, arriva alla trasferta di Altamura con l'obbligo di portare a casa i primi 3 punti del campionato: per farlo si affida ai fratelli Pastoressa (Gaetano e Marco), capitan De Palma, Montelli e Murolo (Agostino). Il match si sviluppa su ritmi blandi, con entrambe le squadre molto più attente alla fase difensiva rispetto a quella offensiva; a sbloccarla ci pensa Lovino (Giacomo) con una pregevole conclusione al termine di una caparbia azione personale (0-1).

Un po' di imprecisione degli ospiti, unita alla sterilità offensiva dei locali, dominano il resto della prima frazione: all'intervallo è 0-1. La ripresa inizia con il doppio giallo comminato a De Palma: la Jovis é stoica e, con l'uomo in meno, non concede praticamente nulla alla Soccer. I biancoverdi, ristabilita la parità numerica, provano più volte a scappare via: il guizzo decisivo per allungo, tuttavia, non arriva.

A dieci minuti dal termine della gara, l'Altamura decide di giocarsi la carta del portiere di movimento: la mossa non sorride ai locali, che - oltre a non trovare la via della rete – capitolano altre due volte sotto i colpi di Pastoressa (Marco, 0-2) e Montelli (0-3).

Il primo successo nel campionato regionale di serie C2 - il secondo stagionale, dopo quello di sabato scorso contro la Vicente Molfetta in Coppa Puglia - è ossigeno puro per lo spogliatoio biancoverde: la speranza di tutto l'ambiente é che l'entusiasmo di questi 7 giorni si protragga anche nelle prossime settimane.
  • Jovis Natio Giovinazzo
