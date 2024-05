L’AFP Giovinazzo fa suo il primo scontro salvezza

Era una gara da dentro o fuori quella in programma ieri sera al PalaPansini per la terza giornata dei playout di A1 di hockey su pista. A fronteggiarsi l'e l', ovvero le due squadre in lotta per l'ultimo posto rimasto per la massima serie del prossimo anno.Lo starting five schierato da mister Marzella è composto da Belgiovine, Rubio Civit, Clavel, Mezzina eche al 2' porta già in avanti l'AFP. Al 15' assist di Colamaria perche la mette dentro da distanza ravvicinata. Il Breganze trova l'opposizione di una difesa attenta che riesce sempre a spezzare le azioni intercettando i passaggi, almeno fino al 19', quandoaccorcia le distanze da fuori area. Al 23'si lancia in contropiede, in due cercano di chiudergli la strada ma parte il tiro che piega la mano a Belgiovine. Le squadre vanno al riposo sul 2-2.Nella ripresa cresce il ritmo ma l'AFP è costretta a provare il tiro solo dalla distanza. Al 10'avanza e, defilandosi, si smarca e scocca la freccia che si infila tra palo e portiere. La squadra di casa riprende fiducia e colpisce il palo e il casco del portiere avversario, mentre in difesa si fa prendere dalla frenesia di spazzare. Al 19' siluro didalla trequarti che gonfia la rete. Tre minuti dopo Dal Santo commette il decimo fallo, Colamaria si presenta al tiro diretto ma la pallina finisce al lato. Al 24' una ennesima interruzione di gioco è occasione di battibecco tra Tataranni e Rubio Civit, sedato dagli arbitri Eccelsi e Fronte con un doppio cartellino blu.La gara termina sule l'AFP si aggiudica l'andata di quello che di fatto è uno spareggio salvezza in due tempi. La squadra giovinazzese, che partiva da una posizione di svantaggio per il -1 in classifica, compie il sorpasso eFare calcoli è ancora prematuro ma quantomeno i biancoverdi potranno essere artefici del proprio destino.