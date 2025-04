AFP Giovinazzo, oggi il ritorno dei playin

Powered by

Alle ore 18.00, al PalaRovagnati di Biassono, si disputerà la gara di ritorno dei playin tra HRC Monza e AFP Giovinazzo, posticipata di un giorno per le esequie di Papa Francesco.

Martedì scorso l'andata al PalaPansini. Ad aggiudicarsi il primo atto è stata la squadra pugliese che ha vinto 4-2 entusiasmando il proprio pubblico. Passata in svantaggio al 15', ha immediatamente pareggiato con Colamaria e ha chiuso la prima frazione con il gol di Cardoso. Nel secondo tempo a segno Turturro, poi ha accorciato le distanze Marzonetto e infine ha chiuso i conti un'altra rete di Cardoso, man of the match senza ombra di dubbio.

Un risultato che era sicuramente negli auspici della calorosa tifoseria biancoverde ma forse meno nei pronostici. Al di là dell'esito a referto, quello che più ha convinto è stata la prestazione della squadra allenata da Depalma, già coraggiosa nell'ultima giornata di regular season. Nel pomeriggio di oggi servirà lo stesso carattere e la stessa fame per ottenere il risultato utile a passare il turno.

L'AFP cercherà ancora una volta la vittoria, ma regolamento alla mano basterà anche un pareggio o perdere con un solo gol di scarto per accedere ai playoff e affrontare quindi il Trissino nei quarti.

Si decide oggi chi entrerà nel gruppo delle migliori otto del campionato e avrà accesso ai playoff scudetto di hockey pista.