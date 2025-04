AFP Giovinazzo, è il momento dei playoff

L'AFP, che ha terminato la regular season al nono posto, è passata attraverso la porta dei preliminari. I biancoverdi hanno eliminato l'HRC Monza vincendo in casa con un entusiasmante 4-2 e perdendo 4-3 in trasferta. Domenica pomeriggio, costretta ad inseguire per tutta la gara, al penultimo minuto è sotto di due reti e, regolamento alla mano, sarebbe fuori per il peggior piazzamento in classifica; a 48" dal fischio finale però, Amato giunge come un avvoltoio sul tiro diretto di Tabarelli parato dal portiere e segna la rete che cambia le sorti delle contendenti.



All'indomani del traguardo raggiunto a dispetto dei pronostici, mister Depalma ha raccontato con una punta d'orgoglio sui social: "Ieri abbiamo finito a Monza, il tempo di una pizza al volo, e via in bus verso il Veneto dove già domani abbiamo l'onore di giocare contro una grandissima squadra. E su quel bus abbiamo festeggiato, abbiamo riso, abbiamo parlato della partita fatta e della prossima da affrontare...e sono queste le ore in cui questo gruppo si cementa ancora di più. Questo è il traguardo più importante che abbiamo raggiunto, la forza del gruppo! Missione compiuta ragazzi!!!"



Il Trissino, vincitore della Coppa Italia, ha terminato la stagione regolare da capolista, perdendo solo tre incontri, e con il miglior attacco guidato dai due capocannonieri assoluti Alvarinho e Mendez Ortiz. I blucelesti hanno potuto approfittare di due settimane senza impegni ufficiali per ricaricarsi e preparare al meglio il finale di stagione.



"Contro il Giovinazzo - ha dichiarato il tecnico della compagine vicentina Joao Pinto - mi aspetto una serie molto dura, perché sono una squadra in salute, che gioca molto bene. Sa bene quello che fa in pista, con giocatori di grande qualità ed esperienza che difendono bene e sono imprevedibili davanti. Sarà una doppia gara molto difficile, come tutte dei playoff, ma dovremo cercare di far vedere quanto di buono fatto finora in stagione".



D'altronde il Trissino ricorda bene la fatica, forse inaspettata, nel battere il Giovinazzo 7-5 proprio nell'ultima giornata di regular season.



Oggi la posta in palio sarà ben diversa per cui è lecito aspettarsi ritmi frenetici ed un esito tutto da scrivere.

Ora si fa sul serio: l'AFP Giovinazzo è entrata nel gruppo delle migliori otto del campionato di A1 di hockey su pista e ora ha davanti a sé i playoff scudetto che mancavano da 11 anni (per la cronaca anche in quella occasione era allenatore Depalma).Si comincia questa sera alle 20.45 con la gara 1 dei quarti di finale che vedono la squadra pugliese e l'Hockey Trissino affrontarsi al PalaDante.