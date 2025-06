L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura

L'AFP Giovinazzo sta gettando le basi della prossima stagione.Ieri è stato infatti annunciato il ritorno di: "Tecnica, velocità e fiuto del gol: Mura torna a indossare la maglia biancoverde per dare battaglia in pista e infiammare il pubblico del PalaPansini". L'attaccante argentino classe '99 era arrivato a Giovinazzo nel gennaio 2022 e in due anni e mezzo aveva segnato 115 reti trascinando la squadra prima alla promozione e poi alla salvezza. Un anno fa la separazione, autorizzata soprattutto per i suoi limiti caratteriali, e la partenza per Viareggio dove ha segnato 21 reti in 26 gare, incidendo meno delle aspettative. Il ritorno al mittente, ancor più perché in panchina non siede più Marzella, era molto probabile e, per i più attenti, l'annuncio era stato anticipato da una foto del giocatore con il presidente Minervini in Versilia.Terminata la stagione, la società era partita con il rinnovo biennale del capitano, seguita di lì a breve dalle conferme dicome guida tecnica e dell'apprezzato attaccanteMentre si faceva largo la notizia delladestinazione Monza, ritardata solo di un anno ma al momento non ancora annunciata, la tifoseria aveva modo di festeggiare la permanenza di, arrivato nell'inverno scorso e diventato subito motore della squadra e beniamino dei supporters. Resterà da capire come verrà risolto il problema del contratto già sottoscritto dal portoghese con il Bassano.Con un Veludo non ancora accasato ma molto corteggiato, l'AFP ha scelto di affidare la porta al 27enne, portiere lusitano formatosi tra ED Viana e Oquei Clube de Barcelos ed estremo difensore della Juventude de Viana dal 2018. Suo vice resterà Ottavio Dangelico.Ultima notizia in ordine cronologico il ritorno di Mura ma chissà che non arrivino altre sorprese in questa ancora lunga estate di hockey mercato.