AFP Giovinazzo, il sogno playoff finisce qui

A soli 13" dal fischio di inizio però i blucelesti sono già in vantaggio: Gavioli percorre la corsia di sinistra, scarica dietro per Garcia Mallea che tira e poi segna sul tap-in. Al 3' Cocco scende sulla destra, al centro c'è Mendez Ortiz pronto a metterla dentro. Passa un minuto e Colamaria guadagna un cartellino blu per un intervento su Gavioli, al tiro diretto va Alvarinho che viene neutralizzato ma arriva Malagoli a rimediare. Il Trissino appare diverso da quello sperimentato negli ultimi incontri, forse la preparazione effettuata aveva lo scopo di dare i frutti proprio durante il clou dei playoff. Al 6' Gavioli verticalizza per Mendez Ortiz che, aiutato da una fortunata carambola, segna ancora. Al 9' Gavioli sterza e si libera della marcatura di Tabarelli, tornato disponibile dopo l'infortunio, per la quinta rete degli ospiti. Al 18' Cocco cade in area ed è cartellino blu per Amato, Alvarinho manda al lato il tiro dal dischetto. Capovolgimento di fronte ed è lo stesso Alvarinho ad atterrare Colamaria e a rimediare un cartellino blu. I giocatori di Joao Pinto provocano la già accesa tifoseria, in pista arriva qualche oggetto e gli arbitri minacciano di sospendere la gara. Si riprende dopo diversi minuti e Colamaria non centra lo specchio sul rigore concesso.

Nella ripresa l'AFP appare più lucida, continua a provarci soprattutto in contropiede, come nella prima frazione, ma i tiri ripetuti finiscono fuori bersaglio o sui guanti di Sgaria. Al 9' tiro di Cardoso parato, la pallina arriva ad Amato che questa volta non sbaglia. Al 16', dopo qualche tentativo vanificato da buoni interventi di Dangelico subentrato a Veludo per il secondo tempo, i blucelesti tornano al gol con Gavioli che indirizza la pallina nel sette. Passano due minuti dopo e Cocco fa una serpentina approfittando di un momento di distrazione e mette a segno la settima rete.



La gara 2 dei quarti di finale finisce quindi 1-7 e Amato e compagni escono dalla pista, e dai playoff, tra gli applausi di un PalaPansini grato per quanto fatto. Penultima in classifica fino al cambio di guida tecnica, l'AFP è rinata con Depalma, ha superato i preliminari dei playoff e si è addirittura qualificata tra le migliori otto, dovendo poi vedersela contro una seria candidata al titolo con la quale comunque non ha sfigurato.



Tra i più acclamati Veludo e soprattutto Cardoso, il campione determinante per il girone di ritorno entrato subito nel cuore della tifoseria. Le sue lacrime danno credito alle voci che lo vedono in partenza ma per il mercato e per la programmazione ci sarà tempo.



Ora è solo tempo di raccogliere applausi e di trascorrere l'estate con la consapevolezza di aver dato il massimo.

C'era molta attesa per il secondo round della sfida travalida per l'accesso alle semifinali dei playoff scudetto. I fatti accaduti in Veneto e i presunti torti arbitrali avevano caricato la piazza anche più della difficoltà dell'incontro.