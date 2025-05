AFP Giovinazzo, vincere per non uscire

Solo quattro giorni fa le due squadre si sono affrontate nel primo round, vinto 8-5 dai veneti. E pensare che la squadra allenata da Depalma era partita fortissima, ben oltre le aspettative. Nonostante fosse reduce dai preliminari conclusisi appena 48 ore prima, e giocasse in trasferta contro la compagine vincitrice della regular season che aveva potuto beneficiare di più giorni di riposo e di preparazione, si è presentata al PalaDante spregiudicata e senza timore reverenziale.



Passata per prima in vantaggio con Amato, ad inizio ripresa era ancora sopra di due gol nonostante l'uscita di Tabarelli per infortunio e un Turturro non proprio in condizione. Al 10' della ripresa però l'inerzia della gara è cambiata a partire da una palla apparentemente trattenuta da Veludo ma che l'arbitro, posizionato nei pressi della porta, ha convalidato come gol regolare scatenando veementi proteste, come in occasione del cartellino blu a Mezzina e del gol su alza e schiaccia annullato a Clavel per stecca alta. Mentre la squadra ospite si faceva prendere dal nervosismo e calava soprattutto di concentrazione, il Trissino ritrovava la propria ambizione e il proprio cinismo e, dopo aver pareggiato, in appena quattro minuti si portava a +4 trascinata dal capocannoniere Alvarinho.



Anche dopo il match il clima è rimasto bollente visto che i vicentini hanno presentato reclamo per condotta violenta e antisportiva di Colamaria, respinto però dal giudice sportivo, e l'ambiente giovinazzese ha continuato a sentirsi depredato denunciandolo senza filtri sui social e accusando senza mezzi termini la condotta arbitrale.



Con queste premesse, questa sera ci si aspetta un PalaPansini infuocato, con una tifoseria ben poco ospitale e un Giovinazzo che cercherà il riscatto, morale e nel risultato, con grande intensità.



D'altronde i biancoverdi hanno capito, anche nell'ultima di regular season, di avere carte da giocare per mettere in difficoltà i pretendenti al titolo iridato, e poi non hanno nulla da perdere. Per provare a rimanere in gioco devono necessariamente vincere, mentre una sconfitta comporterebbe la definitiva eliminazione dai playoff guadagnati.

I playoff scudetto di hockey pista sono già al momento decisivo. Stasera alle 20.45 l'AFP Giovinazzo attende sul proprio parquet l'Hockey Trissino per la gara 2 dei quarti di finale.