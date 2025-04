AFP Giovinazzo, playoff all’ultimo respiro

Grande entusiasmo a Giovinazzo: l'è tra le prime otto squadre di hockey su pista e disputerà i quarti di finale dei playoff scudetto. La conferma è arrivata ieri sera al termine della gara di ritorno dei preliminari, vinta dall'HRC MonzaAl PalaRovagnati di Biassono si parte con un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco, i cui funerali sono stati celebrati sabato con conseguente rinvio degli eventi sportivi. A meno di 30" dal via,dovrebbe impostare dalla propria metà campo ma vede spazi aperti per cui avanza e tira dalla distanza beffando Veludo per il primo vantaggio bianco-rosso-azzurro. All'11' ancora l'argentino cambia gioco e, sul lato destro,vira verso il centro saltando Clavel e tira per il raddoppio dei padroni di casa.Nella seconda frazione, al 10', Tabarelli scende sulla corsia di destra, vedelibero al limite dell'area che riceve la pallina e la butta dentro a botta sicura dimezzando lo svantaggio. Al 16' una parata di Veludo si trasforma in assist perchéè pronto sulla respinta e si lancia in un contropiede solitario, con una giravolta si libera di Marzonetto e punisce Velazquez per il pareggio biancoverde. Al 23' Zucchetti da centrocampo vedesotto porta e lo serve per il nuovo vantaggio brianzolo che riapre il match. Al penultimo minuto èa ricevere un passaggio lungo dalla propria metà campo e a girarlo a rete per il 4-2 che premierebbe i padroni di casa. A 48" dalla sirena Bielsa falcia Clavel in una posizione non pericolosa e l'arbitro Eccelsi fischia il decimo fallo; Tabarelli si incarica di battere il tiro diretto, il portiere avversario chiude lo specchio per due volte all'argentino ma nel frattempo arrivache raccoglie la pallina e la mette dentro approfittando della porzione di porta lasciata libera. Proprio allo scadere reiterate e vibranti proteste monzesi portano ad un cartellino blu per Zucchetti, subito dopo c'è il rischio finale e il tecnico Jaquierz viene tenuto a fatica lontano dai direttori di gara, anche se non è detto che per lui non arrivi una squalifica dal giudice sportivo.Il ritorno dei playin termina dunque con il risultato die, in virtù della differenza reti,che aveva vinto l'andata con due gol di scarto. Il gol del capitano all'ultimo respiro regala dunque il; l'ultima volta era stata ben 11 anni fa. L'appuntamento ora è molto ravvicinato, oltre che complicato: gara 1 infatti si disputerà domani sera in casa del Trissino che si è aggiudicato la regular season.