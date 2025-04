L’AFP Giovinazzo crolla nella ripresa di gara 1

Sono cominciati i playoff scudetto del campionato di A1 di hockey pista e l', in trasferta, ha persola gara 1 dei quarti di finale. Il risultato però è bugiardo e non può sintetizzare quanto è successo in una gara particolarmente accesa.Si comincia con un cartellino blu per Clavel al 6' ma il tiro diretto di Cocco non va a segno, così come il rigore di Mendez Ortiz due minuti più tardi. Al 10' è però la squadra ospite a passare in vantaggio: Colamaria finta il tiro ingannando Zampoli e scarica suche di prima colpisce a rete. Il pareggio al 14' con, che da una distanza considerevole è libero di tirare una sassata che Veludo non vede partire. Passa un minuto eci prova da vicino, c'è un rimpallo e la pallina passa sotto le gambe del portiere ed entra in porta. Al 18'si avvicina all'area spostandosi lateralmente e con sicurezza gonfia la rete. Il Trissino accorcia immediatamente con un contropiede chechiude con un tiro di piatto dalla trequarti sul primo palo.Nella ripresa, al 6', verticalizzazione rapidissima, assist al bacio di Clavel perche con gancio e controgancio allunga in favore dei biancoverdi che poco dopo inizieranno a subire il ritorno dei padroni di casa. Al 10'gira dietro la porta e prova il tiro apparentemente bloccato da Veludo, ma l'arbitro Iuorio, vicinissimo, convalida il gol tra vibranti proteste. Un minuto dopo cartellino blu per Mezzina eapprofitta del tiro diretto. C'è anche un cartellino blu per Garcia Mallea ma il tiro diretto di Colamaria non entra. La squadra allenata da Depalma commette il decimo fallo ma stavolta Alvarinho sbaglia il tiro diretto. Al 17'recupera palla nella propria metà campo, si riversa dall'altra parte e dopo una bella serpentina porta per la prima volta in vantaggio i suoi. Un minuto dopo Alvarinho in contropiede si allunga per fornire un assist oltre la linea difensiva ache deve solo metterla dentro da pochi passi. Si riprende esi ferma nella discesa sulla corsia di destra e fa partire un tiro, non bloccato da Veludo, che rimbalza oltre la linea. Al 20' Gavioli accelera e nel fornire l'assist vincente per il poker personale diè più rapido della retroguardia pugliese intenta ad indietreggiare. Al 23' doppio blu per Colamaria e Gavioli e nell'ingaggio a due Clavel si impossessa della pallina si gira verso la porta e segna con un alza e schiaccia fulmineo, ma la rete viene annullata per stecca alta. Nello stesso minuto, contropiede innescato da Turturro che la passa dietro a Clavel, il quale serveche di prima segna la rete dell'8-5 che chiude il match.L'AFP Giovinazzo si illude di poter fare il colpaccio in casa della compagine vincitrice della regular season, ma nel secondo tempo forse paga un po' di stanchezza e vien fuori il valore del Trissino, capace di ribaltare l'andamento dell'incontro in quattro minuti e di far sua la gara 1 dei quarti di finale dei playoff.A caldo il Presidente Francesco Minervini si è complimentato con i suoi ragazzi ritenendosi orgoglioso e ha attribuito le responsabilità della disfatta alla molto contestata direzione di gara. Ora ci si gioca tutto nella gara 2 di sabato sera al PalaPansini.