Hockey

L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria

I biancoverdi hanno battuto il Novara di Illuzzi 2-1

Giovinazzo - domenica 18 gennaio 2026
Una sfida salvezza di fondamentale importanza ha aperto il girone di ritorno del campionato dell'AFP Giovinazzo. I biancoverdi, con la novità del tecnico Pino Marzella e due innesti in squadra, hanno ospitato l'Azzurra Hockey Novara del grande ex Domenico Illuzzi e lo hanno battuto 2-1.
Inizia il match, al 7' Cardoso finisce a terra in area e gli arbitri indicano subito il dischetto, Amato tira il rigore ma Fongaro blocca. Il risultato non cambia fino al 19, quando Moyano, di prima, tira un diagonale imprendibile per velocità e precisione. Un minuto dopo Mura vince un contrasto e la mette dentro mirando sul secondo palo. Si va al riposo sull'1 pari.
La ripresa comincia con un paio di tiri su Fongaro. Al 3' vola Cardoso e Torres si prende un cartellino blu. Fa il suo esordio in biancoverde Martin Maturano, l'esterno argentino prelevato dai cileni del Miguel Leon Prado nella finestra di mercato di inizio mese. La sfida prosegue equilibrata e il tempo scorre via senza reti e con tante azioni non concretizzate. Al 21' assist perfetto in verticale di Clavel e Mura, con un colpo da biliardo, porta in vantaggio la squadra di casa. All'ultimo minuto Mister Tataranni toglie il portiere ma è tutto inutile.
Al PalaPansini finisce 2-1 con doppietta di Mura e la tifoseria smaniosa, forse un po' annoiata durante la partita, può finalmente festeggiare una vittoria in campionato dopo 450 minuti di attesa e sofferenza. L'AFP sale a 7 punti in classifica e, con una gara da recuperare, è terzultima a pari punti con il Castiglione. Tempo per festeggiare però non ce n'è perché mercoledì si torna in pista a Forte dei Marmi per un'altra importante sfida salvezza.
Risultati 15^ Giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - CP GROSSETO 1951 3-3
INDECO AFP GIOVINAZZO - TR AZZURRA NOVARA 2-1
HOCKEY SARZANA - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 3-3
HOCKEY BREGANZE - BCC CENTROPADANA A.LODI 4-9
CGC VIAREGGIO - WHY SPORT VALDAGNO 4-4

Classifica
HOCKEY TRISSINO 35
UBROKER BASSANO 33
BCC CENTROPADANA A.LODI 32
CGC VIAREGGIO 32
WHY SPORT VALDAGNO 29
TEAMSERVICECAR MONZA 27
CP GROSSETO 1951 24
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 22
HOCKEY SARZANA 21
HC FORTE DEI MARMI 10
TR AZZURRA NOVARA 9
INDECO AFP GIOVINAZZO 7
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 3
