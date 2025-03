L’AFP Giovinazzo è ancora in corsa per i playoff

Nella terzultima gara di campionato, l', si allontana ulteriormente dal fondo della classifica e può tornare ad ambire ai playoff.Al PalaPansini la prima fase della gara non propone nulla di rilevante, con le due squadre intente a prendersi le misure. All'11' è un tiro sicuro dia gonfiare la rete e ad accendere di conseguenza il match. Al 18' contropiede dei padroni di casa condotto da Cardoso, che porta con sé i difensori fin dietro la porta e scarica dietro dove arrivache segna quasi un rigore in movimento. Si riprende eaccelera, si accentra, finta e mette a sedere il portiere per segnare la sua seconda rete. Due minuti dopo Ghirardello ci prova dalla distanza, Veludo, protagonista di diversi interventi, respinge ma davanti a luiè pronto per il tap-in. Al 24' Turturro avanza e in caduta tenta il tiro, Català si stende e chiude lo specchio ma ci pensaad alzare la pallina per scavalcarlo e firmare il momentaneo 4-1 col quale si va al riposo.La ripresa si apre con una traversa piena di Cardoso da distanza molto ravvicinata. Al 17' è nuovamentead approfittare di una respinta e ad andare in gol, accorciando le distanze e alimentando le speranze della calorosa tifoseria vicentina al seguito della squadra ospite. Due minuti dopo, decimo fallo del Sandrigo ma il tiro diretto di Tabarelli, per l'intervento del portiere, colpisce solo la parte superiore della traversa. L'attaccante argentino si fa neutralizzare immediatamente dopo un contropiede solitario. I biancoverdi, come da tradizione, sprecano altre ghiotte occasioni, compresa quella che termina col palo di Cardoso. A 5" dal termine, quando le due squadre sembrano attendere solo il fischio finale, Colamaria tiene palla a fondo campo, vedeche con un pregevole alza e schiaccia trova la rete a lungo cercata che vale il definitivo 5-2.Con l'ottava vittoria l'AFP Giovinazzo si porta a +15 dalle ultime tre che dovranno certamente disputare i playout per cui la sua salvezza e molto più che tranquilla. In attesa della gara odierna tra Bassano e Sarzana è anche tornata ottava, a +2 proprio sui liguri. Non sarà affatto facile ma, a due gare dal termine della regular season, il sogno di finire tra le prime otto è più vivo che mai e tutt'altro che irrealizzabile.