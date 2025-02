L'AFP Giovinazzo deve tornare a vincere

Giocherà questo pomeriggioche alle ore 18.00 sarà impegnata anel posticipo della 19ª giornata di campionato di serie A1.I biancoverdi devono tornare alla vittoria. Nelle ultime due gare, disputate entrambe al PalaPansini, sono stati raccolti 0 punti, mentre sono state ben 13 le reti incassate a fronte di appena 3 messe a segno. Prima è arrivata la sconfitta per 2-6 contro l'Amatori Lodi e poi sabato quella per 1-7 contro l'Hockey Bassano 1954 al termine di una prestazione opaca condizionata anche dalla discutibile direzione di gara. Colamaria è stato espulso con cartellino rosso e oggi non sarà disponibile perché dovrà scontare un turno di squalifica comminato dalla Giustizia Sportiva. A bilanciare la notizia negativa è arrivata per lui la convocazione in Nazionale per il Raduno di preparazione e selezione Under 23 ai Campionati Europei di Sant Sadurì d'Anoia.Il Montebello Hockey è invece reduce da 8 sconfitte accumulate dopo il pareggio dell'Immacolata contro il Monza. I veneti, ultimi in classifica e peggior attacco con 39 reti, sono riusciti a vincere un solo incontro, il 13 novembre scorso. A farne le spese furono proprio i pugliesi che, nonostante la tripletta di Tabarelli, perse in casa 3-5.Questa però è un'altra AFP, che non deve più risalire dal fondo della classifica ma che vuole raggiungere quanto prima la salvezza e magari puntare anche all'ottavo posto che garantisce l'accesso ai playoff. Per puntare però occorre vincere, anche stasera.