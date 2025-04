L'AFP Giovinazzo si aggiudica l'andata dei playin

Serata spettacolare quella a cui ha assistito ieri il pubblico del PalaPansini. Nella gara d'andata dei preliminari dei playoff scudetto, che ha visto contrapposte l'ottava e la nona classificata nella regular season,ha vintocontroPrimi minuti di studio dell'avversario, come da consuetudine. Al 15' contropiede degli ospiti, la difesa è in inferiorità numerica e Galimberti passa ala palla che sblocca il match. Neanche un minuto dopo,, rientrato dagli Europei Under 23, si invola sulla corsia di destra, salta l'uomo e tira un siluro a mezz'aria in diagonale che colpisce il palo interno e si infila in rete. Al 23' Amato si accende sulla fascia sinistra, lascia sul posto il suo marcatore e serve al centroche si aggiusta la pallina e gonfia la rete per il momentaneo vantaggio.Al 5' della ripresa, Turturro tiene la pallina in posizione defilata,la chiama bussando la stecca sul parquet, la riceve ed è gol. Al 9' Zucchetti cade sui pattini di Colamaria che deve accomodarsi fuori per cartellino blu; nel tiro direttofa un alza e schiaccia e accorcia le distanze. Cinque minuti dopo, triangolazione trae Tabarelli e l'ex Oliveirense segna da posizione invidiabile. Il ritmo si alza, i biancoverdi si avventano su ogni pallina ma sprecano, Veludo si rende protagonista di importanti parate.Il primo atto dei playin finisce 4-2 per l'AFP Giovinazzo, trascinata da Cardoso, che ora diventa favorita per l'accesso ai playoff. La gara di ritorno che emetterà il verdetto, inizialmente prevista per sabato, si giocherà domenica 27 aprile per lasciare spazio al ricordo di Papa Francesco nel giorno delle sue esequie.