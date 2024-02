L’AFP Giovinazzo ci prova ma perde 4-2

Sedicesima sconfitta stagionale per l'che ieri sera, in trasferta, è stata battuta dalcon il risultato diSchierati dal primo minuto sulla Pista Armeni Belgiovine, Le Berre, Rubio Civit, De Bari e Mattugini; non disponibile Colamaria, uscito malconcio da uno scontro di gioco nella gara col Valdagno. Al 6' Marco Pagnini rimedia un cartellino blu e su tiro direttoporta gli ospiti in vantaggio. Al 10' c'è il pareggio di. A referto finiscono una serie di falli, l'ultimo dei quali porta Francesco Banini sul dischetto del rigore che però non viene trasformato.All'11' della ripresa passano in vantaggio i padroni di casa con un tiro diretto diper decimo fallo AFP. Tre minuti doporiporta il punteggio in parità. A risolvere il match èche segna al 20' e un minuto dopo su rigore. I maremmani commettono il decimo fallo ma Le Berre non sfrutta il tiro diretto. A 90" dal suono della sirena, cartellino blu per Mura, con errore su tiro diretto di Davide Banini.A Follonicacon i biancoazzurri che consolidano il quarto posto. Ancora una volta l'AFP Giovinazzo prova in tutti i modi a strappare un risultato utile ma arriva l'ennesima débâcle. Prossimo impegno tra dieci giorni, in casa, contro il Sarzana.