AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi

A San Valentino non vuol essere lasciata sola contro il Sarzana

Giovinazzo - sabato 14 febbraio 2026 0.18
Nel sabato sera dedicato alle coppie, oltre che del "derby d'Italia", l'AFP Giovinazzo fa appello all'amore vero e antico dei propri tifosi per riempire il PalaPansini. Alle ore 20.00 c'è da affrontare l'Hockey Sarzana per la 19esima giornata di campionato.
I biancoverdi devono farsi perdonare la grande delusione riservata agli appassionati sabato scorso, quando, con una prestazione poco dignitosa, hanno perso 1-0 a Breganze la partita che avrebbero dovuto vincere contro l'ultima in classifica. Qualche giorno prima la sconfitta di Valdagno con l'alibi della lunga inferiorità numerica per i tanti cartellini ricevuti. Il doppio stop ha riportato Amato e compagni sulla terra dopo i tre risultati utili consecutivi e li ha bloccati al terzultimo posto senza muovere la classifica.
L'Hockey Sarzana invece non perdeva dall'Epifania ma domenica ha dovuto cedere 2-5 contro la corazzata Trissino. I liguri si collocano a metà classifica, hanno lo stesso numero di reti segnate del Giovinazzo ma ne hanno subita qualcuna in meno.
All'andata vinsero i rossoneri 6-2 e oggi sarà l'occasione di rivedere al PalaPansini i due ex Rubio Civit e Lucas Tabarelli che l'anno scorso era sesto in classifica marcatori con 25 reti e quest'anno ne ha all'attivo già 17. Mancherà ancora Clavel che, per decisione del giudice sportivo, deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo i fatti di Valdagno per aver colpito "durante un'azione di gioco in maniera violenta il giocatore avversario con il proprio Bastone, facendolo cadere a terra ma fortunatamente senza provocare lesioni"
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
14 febbraio 2026 Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione
Spuntano nuove buche in via Gioia
14 febbraio 2026 Spuntano nuove buche in via Gioia
Altri contenuti a tema
Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy Le semifinali e la finale della coppa europea si disputeranno al PalaPansini
AFP Giovinazzo, questa sconfitta è tremenda AFP Giovinazzo, questa sconfitta è tremenda Biancoverdi battuti 1-0 dal Breganze ultimo in classifica
AFP Giovinazzo ancora in Veneto AFP Giovinazzo ancora in Veneto I biancoverdi sono chiamati a riscattarsi con il Breganze
AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto AFP Giovinazzo, a Valdagno accade di tutto I biancoverdi perdono 7-4 ma pagano soprattutto la lunga inferiorità numerica
AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti AFP Giovinazzo, ora c'è fame di punti Biancoverdi a Valdagno per il recupero di campionato e per continuare a non perdere
AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere Bella prestazione per i biancoverdi che battono 5-3 il Follonica Hockey 
AFP Giovinazzo, testa al campionato  AFP Giovinazzo, testa al campionato  Stasera biancoverdi alla ricerca di punti contro il Follonica al PalaPansini
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo I biancoverdi battono il Pully 6-0 e accedono alla Final Four di WSE Trophy
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
14 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 febbraio
Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
13 febbraio 2026 Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento
A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
13 febbraio 2026 A Giovinazzo inizia il Triduo in onore del Beato Nicola Paglia
La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali "
13 febbraio 2026 La Polifonica Giovinazzo mette in scena "L'operetta e i tradimenti coniugali"
Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
13 febbraio 2026 Allerta meteo per piogge e temporali su Giovinazzo
La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
12 febbraio 2026 La Madonna di Lourdes nel cuore dei giovinazzesi - FOTO
Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
12 febbraio 2026 Hockey, Giovinazzo si aggiudica la Final Four del WSE Trophy
Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley ", la serie Netflix con Luca Argentero
12 febbraio 2026 Pippo Mezzapesa tra i registi di "Motorvalley", la serie Netflix con Luca Argentero
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.