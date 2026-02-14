L'AFP Giovinazzo chiede amore ai tifosi

I biancoverdi devono farsi perdonare la grande delusione riservata agli appassionati sabato scorso, quando, con una prestazione poco dignitosa, hanno perso 1-0 a Breganze la partita che avrebbero dovuto vincere contro l'ultima in classifica. Qualche giorno prima la sconfitta di Valdagno con l'alibi della lunga inferiorità numerica per i tanti cartellini ricevuti. Il doppio stop ha riportato Amato e compagni sulla terra dopo i tre risultati utili consecutivi e li ha bloccati al terzultimo posto senza muovere la classifica.

L'Hockey Sarzana invece non perdeva dall'Epifania ma domenica ha dovuto cedere 2-5 contro la corazzata Trissino. I liguri si collocano a metà classifica, hanno lo stesso numero di reti segnate del Giovinazzo ma ne hanno subita qualcuna in meno.

All'andata vinsero i rossoneri 6-2 e oggi sarà l'occasione di rivedere al PalaPansini i due ex Rubio Civit e Lucas Tabarelli che l'anno scorso era sesto in classifica marcatori con 25 reti e quest'anno ne ha all'attivo già 17. Mancherà ancora Clavel che, per decisione del giudice sportivo, deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo i fatti di Valdagno per aver colpito "durante un'azione di gioco in maniera violenta il giocatore avversario con il proprio Bastone, facendolo cadere a terra ma fortunatamente senza provocare lesioni"

Nel sabato sera dedicato alle coppie, oltre che del "derby d'Italia", l'AFP Giovinazzo fa appello all'amore vero e antico dei propri tifosi per riempire il PalaPansini. Alle ore 20.00 c'è da affrontare l'Hockey Sarzana per la 19esima giornata di campionato.