L'AFP Giovinazzo aspetta i Campioni d'Italia

Nella quindicesima giornata del campionato di A1, dopo la sosta per le festività natalizie e due trasferte consecutive, l'AFP Giovinazzo torna a giocare al PalaPansini e lo fa contro l'Hockey Forte.I biancoverdi, dopo cinque risultati utili consecutivi tra novembre e dicembre, hanno subito una battuta d'arresto perdendo 14-5 contro la capolista Trissino, resistendo però per 40 minuti. Sabato scorso, nella prima giornata di ritorno, l'AFP ha ottenuto un altro successo contro il Grosseto che ha dato nuova spinta al gruppo. Nella squadra di Angelo Depalma, che ha sviluppato una certa solidità difensiva e una maggiore confidenza con il gol, sono intanto arrivati Antonio Dagostino, nuovamente sui pattini, e Xavier Cardoso, nazionale portoghese già in rete all'esordio.L'avversario è però tra i più complicati, visto che l'Hockey Forte è Campione d'Italia in carica. I rossoblu, che vantano la seconda miglior difesa e che in stagione hanno perso appena due volte, sono attualmente secondi in classifica, a soli quattro punti dalla capolista; devono però guardarsi anche alle spalle perché Follonica e Lodi inseguono ad una sola lunghezza. Sabato scorso la squadra di Mirco De Gerone ha battuto 6-3 il Novara, trascinato dalle reti di Ambrosio e Francisco Ipinazar. L'altro Ipinazar, Patricio, dovrà restare fermo per un paio di mesi per un brutto infortunio; al suo posto Francesco Rossi, rimessosi a disposizione dopo aver lasciato l'hockey giocato.Nonostante l'ottimo momento dei biancoverdi, affrontare i toscani è sempre complicato. Servirà necessariamente tutto il sostegno della tifoseria sugli spalti.