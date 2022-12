L'Academy frena la corsa della vice capolista. Con il Trani è 0-0

Vice capolista, nei fatti, lo rimane, in attesa dello scontro al vertice di questo pomeriggio fra l'Invictus Lam Modugno e l'Olimpia Bitonto. Ma a frenare la corsa del Trani, dopo tre vittorie consecutive, è stata l'che dopo aver controllato la gara è riuscita a portare a casa il punto che cercava:il finale.Nel settimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, l'undici di mister, ancora a secco di vittorie in questo campionato e che sinora ha collezionato solo pareggi, si mostra preparato a reggere l'urto: i biancoverdi, con unoin più, si difendono con sufficiente ordine nell'attesa di affidare ai loro attaccanti la ripartenza giusta e dopo aver preso le misure, vanno al riposo col merito di aver smorzato l'aggressività iniziale degli avversari. Al riposo è 0-0.L'avvio della ripresa ricalca quello del primo tempo: Il Trani che attacca a testa bassa e il Giovinazzo un po' in affanno e che probabilmente paga l'assenza di una punta di peso. Ma puntualmente, come nel primo tempo, la sfuriata locale ha durata limitata. Al calar della partita, gli ospiti riprendono ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma sprecano alcune occasioni per portarsi anche in vantaggio. Alla fine, però, possono gestirsi il finale in pace portando a casa lovoluto.Il club diretto dal presidente, dunque, sale a, chiude il 2022 collezionando il terzo pari stagionale e rimane nella parte bassa della classifica. Nel primo incontro del nuovo anno, domenica 8 gennaio, i biancoverdi riceveranno sul sintetico del Petrone la. Fischio d'inizio alle ore 14.30.