Academy, altra sconfitta da record: a Trani finisce addirittura 9-1

Nove gol subiti in una sola partita, addirittura quindici nelle ultime due disputate. Numeri mai visti, soprattutto quando si parla dell', giovane club nel panorama calcistico provinciale, sconfitto con il risultato dia Trani, dove i biancoverdi, con una rosa di 27 atleti, si sono presentati con sole 13 unità.Nel diciassettesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, i giovinazzesi, scesi sul rettangolo verde con tre atleti classe '05, due classe '06 e senza difensori tranne Stufano, subiscono il vantaggio dei padroni di casa all'8', prima di riequilibrare la gara con: 1-1 al 12'. Il pari è però illusorio perché la vice capolista si riporta in vantaggio al 18' (2-1), triplica al 32' (3-1) e mette una seria ipoteca sulla vittoria al 43', con la rete del 4-1 che chiude la prima frazione.Al rientro in campo dagli spogliatoi, la vice capolista del raggruppamento, con due calci di rigore - il primo al 56', il secondo al 62' - aumenta il proprio pallottoliere sino al 6-1. Il 7-1, al 68', è un vero e proprio eurogol, poi arrivano anche i gol dell'8-1 (all'82') e del definitivo 9-1 all'89' in una gara che, oltre a certificare la decima sconfitta stagionale del club di, ha segnato l'esordio di due classe '06, Fiorentino e Pascazio, fra i 13 giovanissimi convocati dall'allenatore«Non sono alibi, però - ha detto il tecnico -, giocare in casa della vice capolista Soccer Trani in queste condizioni non è affatto semplice. Tuttavia, sono sicuro che continueremo il nostro percorso di crescita». Domenica 19 marzo, intanto, con inizio fissato alle ore 15.00, i biancoverdi esordiranno al De Pergola con il