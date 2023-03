L'Academy passa in vantaggio, poi l'Invictus Lam gioca a tennis: 1-6

Come contro l'Olimpia Bitonto. L'passa in vantaggio con il classico gol a freddo, ma poi viene strapazzato dall'Invictus Lam Modugno, che si impone. Un risultato che arriva dopo un paio di prestazioni positive, ma che può servire da scossa per tutta la squadra in vista del finale di stagione sportiva.Nel diciassettesimo turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, i giovinazzesi di mister, scesi in campo sul prato del Petrone in formazione rimaneggiata e privi di capitan Fiorentino, passano in vantaggio al 10' con, lesto a chiudere una bella azione corale per l'1-0. Non c'è nemmeno il tempo di esultare, però, perché gli ospiti pareggiano sugli sviluppi di un corner al 12' (1-1), raddoppiano al 15' (1-2) e poi triplicano al 35' (1-3), sempre su palla inattiva.Nella ripresa, l'Academy al piccolo trotto, sotto di due reti, prova a spaventare l'Invictus Lam, che fa completamente sua la gara e serve il poker al 55', 1-4. Sembra un incubo. Passano pochi minuti e al 62' gli ospiti segnano la cinquina: 1-5. Non c'è più storia: gli ospiti continuano a giocare e in chiusura, dopo aver aumentato le marce del giro palla e la cattiveria negli ultimi metri, riescono a trovare il gol dell'1-6 finale. Una lezione troppo severa per i giovinazzesi, al nono ko stagionale.Il sodalizio di, che dopo un filotto di risultati e partite positive ha offerto una prestazione al di sotto delle attese, resta nelle zone basse della graduatoria, all'ottavo posto. E sabato 11 marzo si va a Trani contro la vice capolistaper inseguire un'impresa impossibile, almeno sulla carta. Si gioca alle ore 18.30.