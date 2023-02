Academy Giovinazzo, nulla da fare con l'Olimpia: 3-0, ma risultato bugiardo

, l'allenatore dell', è più dispiaciuto che arrabbiato dopo la sconfitta percon l'Olimpia Bitonto. Una battuta d'arresto che non rispecchia quanto visto in campo, nelle dimensioni del risultato. I biancoverdi hanno fatto una buona figura, anche se potevano far meglio in fase offensiva.Nel quindicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, la prima della classe - 13 vittorie su 15 partite sin qui disputate - parte con il piede premuto sul pedale dell'acceleratore, sblocca la gara dopo appena 60 secondi (1-0 al 1') e si porta sul doppio vantaggio al 9': 2-0. Dopo aver messo il risultato al riparo da spiacevoli sorprese, la partita si incanala sui binari dell'equilibrio, con Giancaspro che ha il pallone per riaprire la contesa, ma sbaglia. Al riposo è 2-0.Al rientro delle squadre in campo, mentre tutti si aspettano la goleada dell'Olimpia, è la generosità dell'Academy a farla da padrone, con almeno tre occasioni da gol sbagliate (fra cui una clamorosa di Giancaspro, che non riesce a centrare la porta, in quel momento vuota). Sul finale di gara, al 79', arriva il tris dei padroni di casa - favorito da un'altra disattenzione difensiva - che, di fatto, chiude il match, prima di un gran tiro da 25 metri che si stampa all'incrocio dei pali. Finisce 3-0.«Nonostante tutto - è il commento del tecnico biancoverde - , bene così. Il nostro percorso di crescita continua. Si iniziano a vedere i frutti del lavoro grazie ad un gruppo che è sempre disponibile ad imparare». Il sodalizio ditornerà in campo sabato 4 marzo alle ore 19.30 al Petrone con l'