Iris alle gare di Ugento con un folto gruppo di ginnaste

pronta ad essere protagonista al Pala Ozan di Ugento, teatro che ospiterà oggi e domani il campionato Individuale Silver LC LD LE, la seconda prova del campionato di Insieme Silver LA1- LA2/ LB1 -LB2, la seconda prova del campionato di Serie D LA-LB, la prima prova del Torneo Gold Allieve -Junior -Senior e la pre agonistica Silver e Gold Gr (attività della sezione ginnastica per tutti).Circa 400 le atlete che prenderanno parte all'evento organizzato dalla Ginnastica Ritmica Colibrì. Iris che oggi al campionato Individuale Silver LD porterà in pedana la A3(Bisceglie), per le Junior 2 spazio a(Bisceglie),(Giovinazzo) e(Bitonto), mentre tra le Junior 3(Bisceglie).Per il Campionato Individuale Silver LE l'Iris presenta per la A3 Irene Porcelli (Bisceglie), la Junior 1 Emma Di Liddo (Bisceglie), la A4 Sara Belgiovine (Bisceglie), la Junior 2 Sara Brunetta (Bitonto), la Junior 3 Veronica Fruttidoro (Bitonto) e per le Senior Martina Maggi (Bari). Domenica 2 aprile, invece, spazio al Campionato Individuale Silver LC con il club del presidente Nico Di Liddo che schiera l'A1 Elena Di Benedetto (Bisceglie), le A2 Greta Monterone (Bisceglie) e Greta Labbate (Bari), le A4 Marcella Calvani (Molfetta) e Gaia Frisari (Bisceglie), la Junior 1 Valeria Serini (Giovinazzo), la Junior 2 Lucia Angarano (Bisceglie) e la Junior 3 Alessandra Piscitelli (Molfetta). Infine per il Torneo Gold Allieve saranno presenti Flavia Cassano (Bari) e Raffella Caporusso (Barletta), mentre per le Junior 2/3 la biscegliese Arianna De Feudis. Tecnici Accompagnatori della spedizione in terra salentina saranno Dalila Losito e Debora Turturro.