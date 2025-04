"In sella con Cipollini" sulla ciclovia Giovinazzo-Molfetta

Sarà l'ex campione del mondo Mario Cipollini ad "inaugurare" la pista ciclabile realizzata dai comuni di Molfetta e Giovinazzo lungo la litoranea.L'appuntamento "In sella con Cipollini" è previsto per giovedì 10 aprile alle 9.30, con ritrovo nei pressi del supermercato Famila di via Mezzina, a Molfetta. Poi il gruppo di cicloamatori, capeggiati dal presidente federale regionale, Tommaso Depalma, farà una sosta nella zona della Prima Cala, per poi raggiungere Giovinazzo dove Cipollini incontrerà le autorità nella zona di cala Porto. Sarà un momento di condivisione e di valorizzazione delle politiche di mobilità lenta ed a misura di cittadino che le due amministrazioni stanno portando avanti da qualche anno.La pedalata si inserisce in un più vasto programma di visite dello straordinario velocista toscano, che lo vedrà mercoledì 9 aprile protagonista di un interessante convegno all'interno dell'Ecoresort Le Sirene, Caroti Hotels, di Gallipoli (Le), dal titolo "Il boom del turismo sportivo tra passione e grandi eventi", organizzato dalla Regione Puglia, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, Aeroporti di Puglia e Asset Regione Puglia. Nello stesso pomeriggio del 10 aprile, Cipollini sarà protagonista di un coinvolgente dibattito organizzato dalla Polisportiva Amici di Marco di Bitonto presso la sede barese di Autotrend.Il venerdì, al mattino, dopo l'incontro con gli studenti delle scuole, a partire dalle 10, "Pedalata con il Re Leone" sulle strade del Giro d'Italia fra Ostuni, Ceglie e Francavilla Fontana. Nel pomeriggio, alle ore 18, tavola rotonda intitolata «Aspettando il Giro d'Italia», presso la sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca (Ta).Ultimo giorno tutto dedicato alla città di Lecce, in dialogo con le istituzioni, i ragazzi del Liceo classico e musicale "Palmieri", e con i tifosi in sella alla bicicletta. Conferenza conclusiva presso il Check-Up Centre Health Care and Therapy.