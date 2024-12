Accesa la ciclovia verso nord nel tratto giovinazzese

Sono accesi dalla serata di giovedì 19 dicembre iI pali a led, completamente a norma rispetto alle più nuove norme in fatto di illuminotecnica, sono distanziati di circa 30 metri l'uno dall'alto e ne beneficia il traffico veicolare sull'arteria. Traffico - va ricordato - che deve rispettare i limiti di 50 e a tratti di 30km/h. Una volontà ferma, quella dell'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da, che aumenta la sicurezza anche per clienti ed avventori delle strutture ricettive, dei ristoranti e delle sale ricevimento che insistono sulla ex strada statale 16 Adriatico.«Con i dossi, con le luci, con la nuova segnaletica orizzontale e verticale - ha specificato l'assessore da noi raggiunto telefonicamente - quell'arteria ha visto aumentare direi grandemente la percezione di sicurezza da parte di pedoni ed altri utenti deboli della strada quali i cicloamatori. Per noi un obiettivo conseguito a pieno. Questi ultimi - ha quindi rimarcato Depalo - potranno da oggi raggiungere in totale sicurezza la vicina Molfetta».In questi giorni stanno terminando anche i lavori per gli archi d'accesso alla città su cui saranno installate ulteriori telecamere che permetteranno un controllo capillare in entrata ed in uscita. Un ulteriore passo verso una mobilità a misura d'uomo, che possa presentare in maniera degna una cittadina che si vuol fregiare del titolo di località turistica.