Mario Cipollini inaugura la ciclovia Molfetta-Giovinazzo - FOTO e VIDEO

20 foto Cipollini inaugura la ciclovia Giovinazzo-Molfetta

Una pedalata da Giovinazzo a Molfetta e ritorno.Nella mattinata di ieri, 10 aprile, è stata inaugurata ufficialmente (era già fruibile) la ciclovia che collega le due città adriatiche del Nord Barese, un progetto voluto dalle amministrazioni comunali guidate dache congiungerà di fatto le due località. Una ottima notizia per chi frequenta lidi e spiagge libere del litorale, un'ottima notizia per turisti che alloggiano nelle strutture ricettive che sorgono lungo la ex statale 16 adriatica e per i tanti molfettesi e giovinazzesi che stanno già usufruendo del servizio di bike sharing per andare a fare la spesa nel comune vicino.L'iniziativa, nel ricordo di, ex ct della nazionale italiana di ciclismo, si è inserita in un fitto calendario di appuntamenti a cui l'ex campione del mondo,prenderà parte nelle prossime ore, per ferma volontà del suo amico e presidente della Federciclismo pugliese, l'ex sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. Sull'importanza dell'opera realizzata, sulla visione d'insieme per una Puglia sostenibile, a misura di pedoni e cicloamatori, vi riproponiamo sotto il nostro articolo la nostra intervista video ai due protagonisti di questa mattinata da ricordare per gli studenti e le studentesse del "Salvemini" e del "Ferraris" di Molfetta e della scuola "Buonarroti" di Giovinazzo. Con loro cicloamatori e società ciclistiche dei due comuni, l'Overland Giovinazzo, l'ASD Ciclisti Terlizzi, l'assessore alla Polizia Locale del Comune di Giovinazzo, Alfonso Arbore. Saluti iniziali portati dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.Sotto il nostro articolo anche un'ampia fotogallery.