Ripristinata segnaletica verticale lungo la ciclovia nei pressi del cimitero

Il 6 settembre scorso avevamo segnalato l'abbattimento dei un palo della segnaletica verticale, collegando Giovinazzo a Molfetta. La situazione è stata ampiamente ripristinata.L'opera intera, che sta per essere completata nell'Ambito che unisce i due comuni, andrà a fornire una ulteriore possibilità di usufruire di mobilità dolce evitando inquinamento.Il palo della segnaletica ed il muretto di separazione dalla carreggiata per automobili, erano stati abbattuti qualche ora dopo il completamento della bretella che costeggia il cimitero comunale, lungo la strada senza nome che porta dal litorale di Ponente sino alla ex strada statale 16 adriatica, oggi prolungamento di via Molfetta.ed è a nostro avviso molto interessante la variante al percorso di qualche decina di metri, parallela alla stessa ex statale. Un tratto che permette di costeggiare muretti a secco vedendo di fatto il mare.L'auspicio è che lungo tutta la litoranea continuino, soprattutto nei mesi estivi, serrati controlli sulla velocità, poiché dossi e VeloOk non hanno impedito incidenti dalle conseguenze spesso nefaste. Oggi quella strada potrebbe divenire davvero la strada che permette ad automobilisti e cicloamatori di convivere in tutta sicurezza ed un buon biglietto da visita per accogliere i tantissimi turisti che continuano a farci visita o che alloggiano nelle strutture ricettive che lungo la ex statale sorgono.