Federciclismo, Depalma sigla intesa con la B&P Cycling Team

Un patto straordinario, che ha importanza epocale. Una decisione condivisa e memorabile. Un gesto significativo, che potrebbe rappresentare una svolta per tutto il movimento ciclistico pugliese.Il 5 febbraio scorso, nella cornice suggestiva della, presente il sindacodurante la presentazione dei due circuiti Challenge XCO Puglia e Challenge XCP MTB Puglia, organizzati in collaborazione con le società locali Team Oro Verde Bitonto e Dynamik Bike, è stato firmato ilL'accordo vuole offrire, dal 1° giugno al 30 novembre 2025, ai giovani ciclisti pugliesi delle categorie Allievi/Juniores (uomini e donne) - che saranno selezionati dal Comitato stesso e dalla Struttura tecnica - un'esperienza formativa e agonistica nel Nord-Est d'Italia, dando loro l'opportunità di confrontarsi con un ambiente ciclistico altamente competitivo. I dettagli prevedono l'accoglienza di 3 gruppi da 5 atleti e 1 DS (o 4 atleti e 2 DS) per sessioni di 8/9 giorni nei mesi di giugno, luglio e agosto; la partecipazione alle gare in Veneto e Friuli Venezia Giulia; l'accesso a strutture di allenamento, al velodromo di Pordenone, con officina e supporto tecnico.Secondo il Team manager della Solme Olmo – prestigiosa squadra under 23 élite, ospite della nostra regione in questi giorni per il ritiro in vista della stagione agonistica –«dobbiamo diventare comunità, dobbiamo accorciare le distanze cercando di mostrarci per quel che siamo, stipulando accordi utili per gli atleti di domani. Noi, qui, abbiamo scoperto una terra con percorsi interessanti e validi per la preparazione della stagione». Lillo La Rosa, nume tutelare del Team Nibali, si commuove al ricordo del piccolo angelo, suo allievo, Rosario Crosta e aggiunge: «Il "Patto di Bitonto" è l'inizio di un percorso, che potrà portare i ragazzi a correre ovunque, perché la bici è un esperanto, una grande esperienza di vita. Loro saranno i nostri messaggeri, purché noi si sia in grado di dare loro una chance professionale, il giusto anello di congiunzione col professionismo».«È il completamento di una strategia regionale con stage fuori Puglia, che prevede pure un coordinamento anche per fare formazione qui, in tutte le discipline riguardanti il pedale, nei diversi periodi confacenti, per affinare il rapporto fra tecnici e società di base e creare la cosiddetta "cantera" della nostra struttura», commenta soddisfatto il presidente del Comitato Regionale Tommaso Depalma.