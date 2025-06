Ciclovia Giovinazzo-Molfetta, abbattuto un altro palo della segnaletica verticale

È successo ancora. Era accaduto a Ponente, nei pressi del molo Costruttori di Pace in aprile, e poi sul prolungamento del lungomare Marina Italiana, nel tratto che costeggia il muro perimetrale del cimitero comunale.Ancora un palo della segnaletica verticale, questa volta urtato da un veicolo tra domenica e lunedì. Una botta che lo ha piegato, proprio all'inizio della nuova ciclovia che collega Giovinazzo a Molfetta. Un'opera che sembra essere disprezzata dagli automobilisti, ma che appare utilissima in questa stagione per i turisti che alloggiano nelle due città e vogliono raggiungere in bicicletta i lidi ed i locali lungo la costa.Ma di venerdì, sabato e domenica quella strada è trafficatissima e spesso gli automobilisti non sembrano essere attentissimi, per usare un eufemismo, al codice della strada. Per fortuna i tanti dissuasori a livello stradale potranno aiutare a salvare qualche vita.Al Comune di Giovinazzo, ancora una volta, con pazienza, ripristinare lo stato dei luoghi. Operaio in azione significa però costo per l'ente. Maggiore prudenza alla guida non guasterebbe.