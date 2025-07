Tommaso Depalma alla Ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo

«Ho pedalato con loro, parlato con loro perché abbiamo un'idea condivisa di come essere messaggeri di buoni pensieri e buone azioni.Quello della prevenzione, coniugata alla corretta alimentazione, è qualcosa che ormai appartiene all'ordinario di tanti di noi».Così il giovinazzese, presidente della, sui canali social ha celebrato la giornata di domenica 29 giugno, trascorsa con decine di ciclisti e cicloamatori tra Altamura e Giovinazzo, percorso dell'edizione 2025 dellarassegna organizzata dalladella città murgiana per sostenere la salute dei reni e la pace.Dopo il prologo del sabato sera, 28 giugno, nella cittadina federiciana, e l'unione col gruppo che arrivava da Paestum, la domenica mattina in tanti si sono messi in bici alla volta di Giovinazzo. Dalla Murgia alla costa adriatica, in un ideale abbraccio di tutto il Barese con le sue sfumature. Il traguardo in piazzale Leichardt, con la bellezza dello sfondo della città vecchia giovinazzese, è stato un premio notevole per i partecipanti.«Quello della prevenzione - ha spiegato Depalma -, coniugata alla corretta alimentazione, è qualcosa che ormai appartiene all'ordinario di tanti di noi. Per questo conoscere il parametro medico scientifico aiuta ad avere le informazioni utili a vivere meglio, a conoscerci meglio e a "comportarci meglio", a riguardo del vivere sano. Sono orgoglioso che società come la Orme Bike Altamura, insieme a tanti di noi del Comitato Regionale FCI Puglia, siamo considerati ambasciatori e messaggeri attendibili.E associare anche un messaggio di pace fra le persone lo trovo un segno reputazionale importante per tutto il nostro movimento.Questa coast to coast da Paestum fino a Giovinazzo, rappresenta un altro tassello di un mosaico fatto di fratellanza, sport e voglia di sentirsi parte di un futuro migliore.Nei circa 80 km pedalati su strade animate da grilli e cicale - ha quindi sottolineato Depalma -, scoprendo piccoli tesori a portata di mano ma sconosciuti come la Chiesa di S. Maria del Cesano nell'agro di Terlizzi, mi sono sentito utile e soprattutto ben accompagnato.Da gente come Carlo Calcagni che quando serve c'è sempre, da Angelo con la sua perpetua Handbike, dagli amici di Orme Bike, da Nicola Ceglie e da tutti gli altri che sono stati splendidi amici di pedale.La sosta nella cantina Grifo di Ruvo, un altro momento per creare connubio fra realtà identitarie come quel marchio e l'esigenza di allargare iniziative come quella di oggi.E poi l'arrivo a Giovinazzo che ristora gli occhi di chiunque la guardi - e qui a parlare è stato l'ex sindaco -.A tal proposito un grande grazie all'amministrazione comunale di Giovinazzo, al corpo della Polizia Locale e in particolare all'Assessore Alfonso Arbore che ci ha messo parecchio del suo. E grazie a Lino Coviello per il suo supporto logistico a 360 gradi».