Ripristinato cordolo pista ciclabile all'ingresso dell'area mercatale

Dopo un nostro articolo datato 14 aprile, l'amministrazione comunale di Giovinazzo ha provveduto al ripristino di un segmento del cordolo che delimita la pista ciclabile in via Madre Teresa di Calcutta, a pochi metri dall'ingresso di piazzale Salvo D'Acquisto e dal supermercato Famila.Il "salsicciotto", così come viene chiamato gergalmente, era stato danneggiato oltre un mese fa, con ogni probabilità mentre qualche mezzo era in manovra. Il cordolo è stato ripristinato con cemento, come appare in foto, e riagganciato agli altri.Purtroppo durante il mercato settimanale del venerdì occorrerebbe una maggiore presenza da parte della Polizia Locale in orari clou (dalle 10 alle 12, ad esempio), al fine di scongiurare le tantissime violazioni al codice della strada che avvengono nel perimetro dell'area mercatale, sulla pista ciclabile ed all'interno del parcheggio del Famila.