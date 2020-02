Illuzzi sostituito da Fontani come quarto uomo in Virtus Entella-Pescara

La Commissione Arbitri Nazionale, organo tecnico diretto da Emidio Morganti, ha deciso la sostituzione del giovinazzese, designato come quarto ufficiale per la gara, valida per la 4ª giornata di ritorno della Serie B, in programma quest'oggi, domenica 9 febbraio, alle ore 15.00.Sarà sostituito dal senese Federico Fontani. A dirigere il match di Chiavari sarà il milanese Simone Sozza, coadiuvato dagli assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina e Riccardo Annaloro di Collegno.