La terza giornata del girone A del campionato di serie A2 Elite inizierà venerdì sera, con la seconda gara lontano dal PalaPansini per ilospite delldopo la vittoria, la prima stagionale, ottenuta sabato scorso contro il Futsal Cesena, sconfitto con il risultato di 3-1.Sarà la squadra di Reggio Calabria ad ospitare i biancoverdi in un match che si preannuncia piacevole tra due formazioni appaiate a quota 3 punti in classifica (entrambe con una vittoria e una sconfitta), ma che sin qui non hanno affatto demeritato.I padroni di casa, che hanno conquistato la A2 Elite alla penultima giornata dello scorso campionato, sono reduci da una sconfitta di misura (2-1) patita a Benevento negli ultimi minuti di una gara tirata sino alla fine. Il team calabrese allenato dal tecnico Fiorenza ha effettuato qualche ritocco, durante la stagione estiva, rispetto a quella dello scorso anno.Gli arrivi del laterale brasilianoe del naturalizzato, uno dei giocatori più impattanti della storia del futsal, entrambi con trascorsi nella massima serie hanno impreziosito un organico già valido con i vari. I biancoverdi del presidentegiungono al match sulle ali del successo maturato nell'ultimo turno e con il morale rinfrancato sono consapevoli di affrontare una sicura protagonista del torneo nazionale.E, con la mente serena dopo il primo successo stagionale, preparano la lunga trasferta in Calabria: «Quella con il Futsal Cesena - ha detto, autore del 2-1 contro i romagnoli - è una vittoria che ci ripaga in parte della sconfitta di Manfredonia e ci riporta una dose di morale e autostima grazie all'intenso lavoro con il mister».«Personalmente è quasi inutile negare la felicità provata da giovinazzese nel segnare un goal decisivo davanti al mio pubblico, non potevo sperare in un ritorno migliore. Ma ora - ha rimarcato - dobbiamo affrontare la Futura e sappiamo che non sarà facile perché».Fari puntati, quindi, per questa sera sul rettangolo del Palattinà di Lazzaro, una frazione di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 19.30.