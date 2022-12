Il Defender Giovinazzo vince a Canicattì e si qualifica per la Coppa Italia

Ilcompie il giro di boa (), espugna il campo delil finale dopo un secondo tempo da incorniciare e dopo aver sofferto una prima frazione di gara e averla chiusa in svantaggio), guadagnandosi l'accesso per il primo turno dellaI pugliesi del presidente Carlucci si qualificano nel segno di Silon Junior, autore di una tripletta che ha portato i biancoverdi, in dieci minuti del secondo tempo, dal 2-1 al 2-4. Il tecnico Castiglione, per la prima delle due gare di fila fra le mura di casa, s'affida fra i pali a Castiglione con Marino, Toledo, Pierri Digao e Colore a comporre il quintetto di partenza, mentre Faele risponde con Di Capua, Piscitelli, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior.In avvio di gara i locali sono molto più vivaci degli ospiti, ma Colore non sa sfruttare un assist al bacio di Pierri Digao, poi, sull'altro fronte, sono Menini e Ferreira Praciano, da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di altrettanti corner, a sprecare. Ma Pierri Digao è sempre pronto a rendersi pericoloso colpendo il palo e la pressione dei siciliani viene premiata quando, al 9', lasciato solo, dall'angolo destro piazza nel sette il fendente dell'1-0.Subito dopo Toledo va ancora vicino al raddoppio che viene concretizzato dache dalla stessa posizione del precedente goal, infila Di Capua questa volta nell'angolo basso più lontano: 2-0 al 12'. La reazione dei biancoverdi porta la firma diche, al 14', dalla trequarti trova un gran tiro sotto la traversa per il 2-1, seguito da uno strepitoso intervento su Furno di un efficace Di Capua e da un'azione di Marino lasciato solo che non trova lo specchio della porta. Al riposo è dunque 2-1.Ma è il secondo tempo che offre lo spettacolo del futsal, e già nei primi minuti è il palo a fermare un'intraprendente Toma. Con un Silon che sale di giri e fallisce di poco un tiro sotto misura, il pari non tarda ad arrivare dopo un'uscita avventurosa di Castiglione a cui mette riparo Marino che di testa sventa la minaccia ospite. Nel successivo calcio d'angolo, però, è Ferreira Praciano che pesca a centro areaper il 2-2 al 2'.La reazione del Canicatti non tarda, ma Furno e Colore peccano di precisione nella finalizzazione. Allora ci pensacon una gran giocata a liberarsi di un avversario saltare Castiglione in uscita e depositare in rete il 2-3 al 11'. Non pago, un minuto più tardi,si ripete con un altro numero dei suoi e porta lo score sul 2-4.Si ripropone Toma in fase d'attacco, ma è ancora il legno che ferma il suo tiro prima che, al 13', costruisca il gol del 3-4 con un'azione personale e una conclusione imparabile. Il Canicatti gioca gli ultimi tre minuti con il power play, ma un espertointercetta la palla e la manda nella porta ormai vuota per il momentaneo 3-5 al 18'.Identica azione un minuto dopo e questa volta èa mettere la sua firma nel tabellino dei marcatori per il 3-6. A 44 secondi dal suono della sirena, infine, partecipa alla festa ancheche spinge facilmente in rete la palla del definitivo 3-7 al termine di una triangolazione della coppia Silon-Ferreira Praciano.Vince per la seconda volta di fila, dunque, ilche ancora una volta alla distanza ha dimostrato di saper sbrogliare anche le situazioni più difficili staccando il pari, alla pari di Itria e Manfredonia, il pass per il primo turno della Coppa Italia di categoria.