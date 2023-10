Il Defender Giovinazzo supera il primo turno in Coppa Divisione

Quattro gol anche al ritorno e qualificazione al turno successivo in tasca per il, vittoriosonel return match di Coppa Divisione - manifestazione riservata ai soli under 23 - contro il, neopromosso in serie A2.Match, quello di ieri pomeriggio sul rettangolo del PalaPansini, che non è mai stato in discussione vista la capacità degli under diretti dal tecnico Nicola Palermo di dettare sempre i ritmi all'incontro che ha segnato l'esordio del giovinazzesi sul parquet di casa.Passano soli 30 secondi dal fischio d'inizio esi mette subito in mostra rompendo l'equilibrio e realizzando la prima rete della sfida: 0-1. Gara in salita per gli ospiti: il pari è comunque raggiunto al 9', quandocon un bel tiro riesce a perforare la porta difesa da La Notte. Ed è 1-1.Solo due minuti più tardi, all'11', è un tocco beffardo sotto porta di, abile rapace d'area, a riportare in vantaggio i padroni di casa che chiudono la prima frazione di gioco sul 2-1.Si riparte dopo l'intervallo. Il secondo tempo fa segnare prima una timida reazione degli ospiti con due interventi plastici di La Notte, ma il quintetto di casa, già al 6', chiude in pratica la contesa e il discorso qualificazione con la doppietta di(3-1) che deposita in rete un assist di Del Giudice, caparbio nel soffiare la palla ad un avversario.Prima che si arrivi al 4-1 conclusivo, al 19', griffato proprio dadopo un'intesa con Fanfulla, c'è giusto il tempo per annotare le due sole ammonizioni di una sfida piuttosto corretta: Mena da una parte e Turturro dall'altra.Il club del presidentedunque, bissa il successo sul Futsal Bitonto (0-4 all'andata, 4-1 ieri) e si regala il secondo turno della manifestazione riservata solo ai giocatori under 23, vale a dire a tutti i ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 2001.Ora dai gruppi da 12 si formeranno quattro triangolari, mentre dai gruppi da 11 tre triangolari e un abbinamento. Finale prevista il 3 aprile 2024 in una sede da definire.