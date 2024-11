Il Defender Giovinazzo non si sblocca in trasferta, la Futura vince 6-3

Ilrimanda per la seconda volta di fila l'appuntamento con i primi punti in trasferta cedendosul campo dellaNell'anticipo del quinto turno del girone B di serie A2 Elite, i biancoverdi del presidente, in vantaggio di due reti messe a segno da(0-2 il parziale dopo quattro minuti di gioco) si fanno rimontare dai padroni di casa, tornati alla vittoria dopo due stop di fila.Per i giovinazzesi, invece, ancora a secco di punti lontano dal PalaPansini, si tratta della seconda sconfitta consecutiva fuori casa. In attesa dei risultati di sabato, i biancoverdi restano al nono posto, a, davanti a Taranto, Città di Melilli, Futsal Ternana e Tombesi Ortona. E martedì si ritorna in campo, in casa, nel derby dell'area metropolitana barese con i Bulldog Capurso.Al polivalente Lazzaro, Martino parte con Parisi, Falcone, Scopelliti, Minnella e Honorio, mentre Bernardo risponde con Di Capua, Sosa, Marolla (Pio), Mejuto e Difonzo. I primi minuti sono ad appannaggio dei pugliesi che al 2' segnano conlesto a indovinare il sette, per il gol dello 0-1, su assist di Sosa.Ripartenza di Mejuto, dopo un minuto, che dialoga con: l'argentino è abile a infilare Parisi con un tiro nell'angolo più lontano. È la rete dello 0-2. All'improvviso, però, il Giovinazzo si spegne lasciando campo libero ai padroni di casa, i quali riducono lo svantaggio conal 9', bravo in area ad infilare Di Capua per l'1-2 dopo un ottimo lavoro di Honorio.Il 2-2 non tarda ad arrivare e lo firma, al 14', lasciato solo nel superare con un pallonetto l'estremo ospite, mentre l'ultimo arrivato in casa Futura, Musumeci, disegna un assist perche con un altro tocco morbido firma il sorpasso al 19'. Al riposo è 3-2.Non cambia lo spartito del match al rientro in campo e Minnella, con un tocco beffardo sotto porta, materializza il 4-2 al 1' sugli sviluppi di un corner di Honorio. Ed è sempre lui il regista del 5-2, al 6', ispirando la sforbiciata di Scalavino. Gli ospiti ricorrono al power play (Difonzo), ma la mossa tecnica risulta infruttuosa. Poi è Marolla (Alessandro) a vestire la maglia del quinto di movimento e al 17' arriva il gol di Palumbo, 5-3. L'espulsione di Piscitelli (doppio giallo) rende vane le ultime possibilità di rimonta degli ospiti che a 7 secondi dalla fine subiscono il 6-3 finale di Minnella.