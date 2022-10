Il Defender Giovinazzo non molla mai: strappa il pari al 40'

Un gol, di, a 16 secondi dall'ultima sirena e ilcolleziona il secondo risultato utile di fila.I biancoverdi del patron Carlucci, nella prima trasferta stagionale, impattanosul campo dello Sporting Sala Consilina, con due gol negli ultimi sessanta secondi di gioco, in una partita sofferta, pareggiata all'ultima curva con un pizzico di cinismo, molto spesso caratteristico delle grandi squadre. Ferreira Praciano, dopo la rimonta avviata dai piedi di Roselli, autore del 5-4, ha colto l'attimo. E si è preso tutto il palcoscenico. Secondo gol stagionale. Pesante come un macigno.Nel secondo turno del girone C di serie A2, sul parquet di San Rufo, nuova casa dei campani, il tecnicoopta per La Notte (al posto di Di Capua), Piscitelli, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior, mentre dall'altra parte mister Oliva risponde con Marchesano, Bocca, Brunelli, Carducci e Abdala Cacabelos.In avvio non si vede granché. La tensione agonistica, evidentemente, si taglia a fette, poi al 10' una bella combinazione fra El Johari eporta il secondo a trafiggere La Notte per il vantaggio dei padroni di casa: 1-0. È il lampo che accende la partita. I giovinazzesi non ci stanno e il pari è da applausi:, dal suo sinistro magico, scocca un missile terra-aria da fuori che s'incunea sotto il sette. È 1-1 al 12'.Altra bordata micidiale, altro gol: lo mette a segno, appena sessanta secondi più tardi,per il 2-1 del quintetto di casa. I biancoverdi giocano, per nulla intimoriti dallo spessore dell'avversario. E prima del riposo, al 15', riequilibrano la contesa con un autogol di. 2-2 al 20'.Al rientro, dopo soli 3',mette la freccia (2-3), ma lo Sporting Sala Consilina s'affida aterminale che diventa ciambella di salvataggio per il pari (3-3 al 6') e il controsorpasso due minuti più tardi: 4-3. La situazione si fa complicata al 18', quando, autore di una tripletta, fa 5-3 a 92 secondi dal triplice fischio.Partita tutt'altro che chiusa, però. Sì perché Faele inserisce il portiere di movimento (Roselli) e il power play sposta nuovamente l'equilibrio di una gara che sembrava chiusa a doppia mandata. Gli ospiti intensificano il pressing, lo Sporting Sala Consilina soffre:fa 5-4 ad un minuto dalla fine della partita. A 16 secondi dal 40', infine, è Menini a servire, ben appostato sul secondo palo, per il meritatissimo pari: 5-5.servita per ildei miracoli. L'impresa è stata incredibilmente firmata grazie ad una prestazione monumentale, a due gol nell'ultimo giro di lancette e al sigillo finale di Ferreira Praciano.