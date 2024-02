Il Defender Giovinazzo C5 vince e convince: 7-4 al Regalbuto

La doppietta di Silon Junior e le marcature di Palumbo, Roselli, Fanfulla, Piscitelli e Menini, per ilfinale contro il Sicurlube Regalbuto, mandano ilin paradiso,: il club del presidente, all'ottava vittoria stagionale, la seconda di fila dopo il derby di Capurso, fa festa in una gara tirata decisa a cavallo dei due tempi.I padroni di casa, avanti 2-0 all'intervallo, accelerano in avvio di ripresa (4-0), subiscono il tentativo di rimonta del quintetto ospite (4-2 e 5-4), prima degli. Per una vittoria che mette in vetrina non solo l'efficacia offensiva dei biancoverdi (terzo miglior attacco del girone B di serie A2 Elite), ma anche l'approccio, la solidità e la concretezza.Bernardo schiera Di Capua, Menini, Fermino, Palumbo e Roselli, mentre Gamiddo si affida a Leotta, Wallace, Bruno, Capuano e Vitale. I padroni di casa partono forte (desto di Fermino sul fondo), mentre il Regalbuto prova a farsi sentire con Castrogiovanni, murato per ben due volte in uscita bassa da Di Capua.Fanfulla, di testa, incoccia la traversa, mentre Dibenedetto, col destro, colpisce il palo interno. Segni e presagi del vantaggio di, al 14', per l'1-0 e del raddoppio di, quattro minuti più tardi. All'intervallo è 2-0.Il secondo tempo, al 2', inizia con il calcio da fermo vincente di(3-0) e prosegue con il gol di, al 5', su assist di Montelli: 4-0. Il Regalbuto, con quattordici minuti sino alla fine, gioca la carta del quinto di movimento (Campagna) e al primo giro palla va a segno con: 4-1 al 6'., al 10', mira e centra il sette sotto l'incrocio dei pali (4-2), ma, due minuti dopo, indirizza la palla nella porta lasciata sguarnita e ristabilisce le distanze: 5-2.Gli ospiti, dopo un gol giustamente annullato a Bruno, riducono il gap con un'imbucata di(5-3 al 15') e tornano ufficialmente in partita col missile terra-aria di: 5-4 al 18'. Il Regalbuto cerca il gol del pari, ma perde l'attimo. Così ne approfittanoche fa 6-4 al 19' eche, nell'ultimo giro di lancette, mette il punto esclamativo alla gara. Finisce 7-4.«È stata una partita sofferta - ha detto Bernardo – anche perché, a questo punto del campionato, tutte le squadre lottano per un obiettivo, quindi è normale che tutte le partite debbano essere tirate. Siamo stati, abbiamo avuto solo un po' di difficoltà quando abbiamo subito due reti nella ripresa, ma siamo stati bravi a trovare subito il gol per allungare lo scarto».Secondo l'allenatore biancoverde «la squadra è cambiata tanto dall'inizio del nuovo anno: abbiamo cambiato molto, sia mentalmente e sia tatticamente., con la consapevolezza che mancano ancora cinque partite da giocare», ha concluso.