Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, battuto anche il Regalbuto

È unda favola. I ragazzi del presidenteabbattono il Sicurlube Regalbuto e conquistano la quarta vittoria di fila.il risultato del PalaPansini, frutto di sei reti con cinque marcatori diversi e di una ripresa in cui i biancoverdi, con un avvio di gran personalità, hanno saputo colpire per cinque volte in soli dieci minuti. Il tecnico Faele, senza Binetti, riabbraccia Di Capua e Piscitelli, in campo sin dall'inizio con Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre Bernardo risponde con Fichera, Campagna, Vitale, Wallace e Zanchetta.In cronaca passa poco dal fischio d'inizio e dopo una fiammata di Silon èche, al 4', in azione concitata in area trova lo spiraglio giusto per portare in vantaggio i suoi: 1-0. Ci pensaa ristabilire la parità, solo un minuto dopo, girandosi in area con il suo fisico imponente e piazzando il cuoio sotto la traversa della porta avversaria per il momentaneo 1-1.Reazione immediata dei padroni di casa che colpiscono il palo con Roselli, ma che devono soccombere quando ancora Bingyoba attira su di sé tutta la difesa biancoverde e confeziona un assist ache a porta vuota firma il vantaggio ospite al 12': 1-2. Non sono fortunati Piscitelli e Roselli che vedono le loro conclusioni spegnersi ancora sui pali della porta di Fichera e che sono l'epilogo della prima frazione di gara.Ripresa sicuramente più emozionante inaugurata dal mani in area di rigore di Wallace, su tiro di Menini, con il conseguente penalty chenon fallisce per il 2-2 al 2'. Sulle ali dell'entusiasmo è immediato il vantaggio della squadra di casa conbravo su azione d'angolo a indirizzare la palla nell'angolo giusto per il 3-2 al 3'.È poi un ispirato Ferreira Praciano a costruire un delizioso assist per un pimpanteche irrompe centralmente con un tiro di punta per il 4-2 all'8'. E allora anchevuole partecipare alla giornata di grazia e con un fendente velenoso scagliato subito dopo la metà campo porta il risultato sul 5-2 al 10', mentre due minuti dopo lo score cambia nuovamente sul 6-2 quando, ben assistito da Ferreira Praciano, mostra le sue qualità con un pallonetto delizioso su Fichera in uscita.Con 6 minuti ancora da giocare i siciliani rischiano la carta del power play con Campagna e dimezzano le distanze con un gran tiro dial 14'. Sul 6-3 spingono sull'acceleratore gli ospiti che mettono alle strette la difesa di casa e segnano la quarta rete conal 16', sfortunato a cogliere il palo sull'azione immediatamente successiva a una manciata di secondi dal termine.Si spengono proprio quel legno le ultime speranze degli ospiti di capovolgere il risultato. Finisce dunque con il risultato di 6-4, con i giovinazzesi che mantengono il passo di Benevento e Canosa e si confermano in sesta fila,, entrambe sconfitte.