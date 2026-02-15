Il Giovinazzo C5
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3

I padroni di casa, al 20', erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite

domenica 15 febbraio 2026
Si ferma a Roma, sul campo della Lazio, la striscia positiva fatta di cinque risultati utili consecutivi del Defender Giovinazzo C5 che senza brillare perde 7-3 regalando un tempo agli avversari (il primo, finito 5-0) e non riuscendo a recuperare il match nonostante la veemente reazione mostrata nel corso della ripresa.

Di Fanfulla, Divanei e Tanke le reti dei biancoverdi del presidente Carlucci, alla sesta sconfitta stagionale e scivolati al sesto posto, ad una sola lunghezza dal quinto occupato dall'Atletico Canicattì, ultimo disponibile per i play-off. Intanto domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 14.00, le due squadre si sfideranno ancora una volta a Roma per la gara unica del primo turno della Coppa Italia di serie A2 Elite, viatico necessario per accedere alla Final Four nelle Marche di fine marzo.

Al Palatorrino, Grassi parte con Gatto, Da Silva , Lupi, Ferraro e Portuga, mentre gli uomini di Menini rispondono con Di Capua, Divanei, Difonzo, Marolla e Fanfulla. Primi 10 minuti senza particolari sussulti degni di nota e allora ci pensa Portuga proprio al 10' a soffiare palla e trafiggere Di Capua per l'1-0. Il raddoppio al 16' parte da un calcio d'angolo, passa per il tiro da fuori area di Lupi sui cui è pronto Dal Lago a correggere in rete il 2-0.

Solo 30" bastano a Paolini per vedere l'accorrente Da Silva libero di insaccare il 3-0. A quel punto, la panchina ospite è costretta a schierare Tanke come power play, ma al 18' Pilloni ne approfitta per rubare palla e segnare il 4-0. Al 19' Da Silva è abile, nel calciare un angolo e trovare libero al centro area Dal Lago che gira in rete il 5-0 risultato con cui si chiude il primo tempo.

Ripresa aggressiva del Defender che si apre al 2' con un assolo del funambolo Difonzo concluso con un assist per Fanfulla decisivo nel siglare il 5-1. Al 4' sugli scudi ancora Difonzo che questa volta offre a Divanei la palla del 5-2. Sembra intravedersi qualche spiraglio positivo per il recupero del passivo anche per il palo colto da Tanke con power play Marolla, ma a raffreddare le speranze pugliesi giunge al 16' la rete del 6-2 con Da Silva che soffia palla in attacco e deposita nella porta indifesa.

Non è finita perché Piscitelli con la maglia del portiere di movimento al 18' fa partire la triangolazione con Cutrignelli e Tanke finalizzatore del 6-3. Il goal di Lupi del 7-3 finale che a 23" secondi dal termine raccoglie la sfera dopo un palo di Da Silva è ormai ininfluente sulla storia dell'incontro.

Domani, alle ore 14.00, le due squadre si sfideranno ancora una volta a Roma per la gara unica del primo turno della Coppa Italia di serie A2 Elite.
Carnevale Giovinazzese, oggi il primo appuntamento
15 febbraio 2026 Carnevale Giovinazzese, oggi il primo appuntamento
I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
15 febbraio 2026 I fiori di Giovinazzo e Terlizzi regalo preferito dai pugliesi per San Valentino
