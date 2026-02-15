Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3

Si ferma a Roma, sul campo della, la striscia positiva fatta di cinque risultati utili consecutivi delche senza brillare perderegalando un tempo agli avversari (il primo, finito 5-0) e non riuscendo a recuperare il match nonostante la veemente reazione mostrata nel corso della ripresa.Dile reti dei biancoverdi del presidente, alla sesta sconfitta stagionale e scivolati al sesto posto, ad una sola lunghezza dal quinto occupato dall'Atletico Canicattì, ultimo disponibile per i play-off. Intanto domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 14.00, le due squadre si sfideranno ancora una volta a Roma per la gara unica del primo turno della, viatico necessario per accedere allanelle Marche di fine marzo.Al Palatorrino, Grassi parte con Gatto, Da Silva , Lupi, Ferraro e Portuga, mentre gli uomini di Menini rispondono con Di Capua, Divanei, Difonzo, Marolla e Fanfulla. Primi 10 minuti senza particolari sussulti degni di nota e allora ci pensaproprio al 10' a soffiare palla e trafiggere Di Capua per l'1-0. Il raddoppio al 16' parte da un calcio d'angolo, passa per il tiro da fuori area di Lupi sui cui è prontoa correggere in rete il 2-0.Solo 30" bastano a Paolini per vedere l'accorrentelibero di insaccare il 3-0. A quel punto, la panchina ospite è costretta a schierare Tanke come power play, ma al 18'ne approfitta per rubare palla e segnare il 4-0. Al 19' Da Silva è abile, nel calciare un angolo e trovare libero al centro areache gira in rete il 5-0 risultato con cui si chiude il primo tempo.Ripresa aggressiva del Defender che si apre al 2' con un assolo del funambolo Difonzo concluso con un assist perdecisivo nel siglare il 5-1. Al 4' sugli scudi ancora Difonzo che questa volta offre ala palla del 5-2. Sembra intravedersi qualche spiraglio positivo per il recupero del passivo anche per il palo colto da Tanke con power play Marolla, ma a raffreddare le speranze pugliesi giunge al 16' la rete del 6-2 conche soffia palla in attacco e deposita nella porta indifesa.Non è finita perché Piscitelli con la maglia del portiere di movimento al 18' fa partire la triangolazione con Cutrignelli efinalizzatore del 6-3. Il goal didel 7-3 finale che a 23" secondi dal termine raccoglie la sfera dopo un palo di Da Silva è ormai ininfluente sulla storia dell'incontro.Domani, alle ore 14.00, le due squadre si sfideranno ancora una volta a Roma per la gara unica del primo turno della