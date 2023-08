Il Defender Giovinazzo C5 è anche nelle mani di La Notte

È stata una stagione da incorniciare quella che, con il, ha vissuto sino a giugno scorsoportiere classe '05, che ha avuto il culmine con la convocazione ina Policoro.Ma è stato un anno impreziosito anche da quel goal messo a segno dalla propria porta contro lache ha puntato i fari dei mass media sull'estremo giovinazzese.Il guardiano biancoverde sa benissimo che le aspettative concentrate su di lui non sono poche, perché la stagione diche si appresta a disputare potrebbe essere quella della consacrazione definitiva come portiere in grado di affrontare match ad elevato tasso di difficoltà. La sua capacità di concentrazione e la sua volontà di lavorare sodo per migliorarsi sono i suoi marchi di fabbrica che abbinati alla sua giovane età consentono di intravedere margini di miglioramento notevoli.Non vede l'ora di cominciare la preparazione atletica e gli allenamenti il portiere biancoverde e dalle sue prime affermazioni trapela il suo ottimismo per l'imminente torneo: «Sono molto felice per la riconferma, sono personalmente consapevole che la prossima stagione sarà decisiva perché non sono più l'ultimo arrivato, ma voglio esprimermi ai massimi livelli al pari di colleghi di reparto sicuramente più navigati».«Sono sicuro che grazie ai nuovi innesti, alle riconferme e al nuovo mister- conclude La Notte - riusciremo a fare bene». Il futuro del club del presidenteè anche nelle sue mani.