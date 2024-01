Il Defender Giovinazzo C5 cala il poker, Canosa travolto in casa 1-4

Il terzo successo in quattordici giorni, il settimo posto in classifica e la vena di un team in versione smagliante. Sono le tre verità con cui ilspazza via ilil finale) e si gode un'altra vittoria salutare, la terza di un gennaio da incorniciare.I biancoverdi del patroni, nel diciassettesimo turno del girone B di serie A2 Elite, impattano conall'iniziale vantaggio dei padroni di casa, ultimi in classifica, e si esaltano in particolare nella prima frazione di gioco: colpiscono due pali e una traversa e poco prima dell'intervallo ribaltano il risultato con. Al rientro, poi, ci pensaa blindare il sesto successo stagionale, prima dell'1-4 di. E, negli spogliatoi, non può che complimentarsi con i suoi: «I ragazzi stanno dando tutto».Capurso parte al PalaColombo di Ruvo di Puglia con Solosi, Bocca, Nardacchione, Boutabouzi e Telesca, mentre Bernardo risponde con Di Capua, Piscitelli, Dibenedetto, Fanfulla e Silon Junior. Ad aprire le danze, per gli ospiti, è un doppio tentativo a rete di Silon (Solosi devia in angolo), ma il primo palo lo centra Palumbo, complice una deviazione di Bocca, seguito da Roselli che, servito da Menini, con un pregevole tocco di tacco colpisce il secondo palo del pomeriggio.Il gol dell'1-0, però, lo segna il Canosa (ripartenza die vantaggio dei padroni di casa all'11'), ma più in generale è sempre il Giovinazzo a creare e a presidiare l'area avversaria: la naturale conseguenza è il pareggio di(1-1 al 13', su assist di Palumbo), la traversa di Piscitelli e il gol dia 40 secondi dal riposo. Una rasoiata su palla inattiva che manda in tilt Solosi e vale l'1-2 al 40'.Nella ripresa i biancoverdi continuano a spingere (Solosi ferma per ben due volte Piscitelli, il palo ancora una volta Roselli), mentre il Canosa ha tre palle buone per pareggiare, con Telesca (due) e Bocca (una), ma Di Capua è superlativo. Al 9' a segnare, dopo una girata verso lo specchio di Fanfulla respinta da Solosi, è invece ancora il Giovinazzo con(1-3), prima del rosso a Nardacchione (doppio giallo) e del timbro finale di, al 15', per l'1-4 conclusivo con i giovinazzesi che centrano la terza vittoria di fila e corrono sotto la tribuna, dove i tifosi li aspettano per festeggiare insieme.A fine gara l'allenatore Bernardo si è complimentato con i suoi giocatori: «Stiamo ottenendo ottimi risultati in quest'ultimo periodo - ha affermato - e credo di poter dire che i ragazzi stanno dando tutto quello che hanno e».I biancoverdi sono reduci da tre vittorie e cinque risultati utili consecutivi e per il tecnico di Napoli questo può essere il miglior periodo da quando è arrivato in Puglia: «Non so se sia questo il miglior periodo, forse ne abbiamo avuti almeno altri due di momenti positivi dove il periodo era buono, ma una volta ci fermammo, mentre l'altra avevamo dalla nostra le prestazioni, ma non i risultati. Ecco, credo sia questo il succo del ragionamento:», ha concluso.