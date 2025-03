Il Defender Giovinazzo C5 attende la Lazio, Marzella: «Obiettivo play-off»

La prima cosa che balza all'occhio è la classifica attuale del. I biancoverdi del presidentesono ottavi ae martedì, per la seconda volta dall'inizio del campionato, hanno superato la capolista Bulldog Capurso, stavolta nel proprio domicilio.Davvero incredibile per una squadra che a Natale era in piena zona play-out. Poi ben sette risultati utili di fila nel girone B di serie A2 Elite e, oggi pomeriggio, lo scontro interno al PalaPansini contro lache precede i giovinazzesi di una sola lunghezza.«Il Giovinazzo C5 si prepara nel modo giusto per affrontare ogni partita in modo serio - ha affermato-. Quella infrasettimanale è stata una vittoria cercata dopo l'amarezza del risultato finale contro la Futura che potesse subito restituire entusiasmo alla squadra che ha approcciato al girone di ritorno con una maggiore determinazione e con più consapevolezza delle proprie qualità».Il prossimo avversario dei pugliesi, il terzo in appena una settimana nel diciannovesimo turno, sarà la formazione del tecnico Grassi, reduce da tre vittorie consecutive: i biancocelesti, oltre a- il forte universale argentino, arrivato a dicembre, ha sostituito Gedson - possono contare sull'universale Pazetti, Dal Lago, Capponi e Lupi.Non ci sarà lo squalificato, miglior marcatore dei laziali con 13 reti, alla pari di Difonzo, già in gol 18 volte. «- ha detto ancora il team manager -, siamo nella fase decisiva del campionato e contro la Lazio sarà un'altra gara intensa: sono certo che da qui fino alla fine disputeremo tutte partite difficili, chi gioca per la promozione, chi per mantenere la categoria, non ci sarà un momento di tregua, siamo nella fase stagionale decisiva».«Occorre lavorare bene negli allenamenti e lasciare tutto in campo dal primo all'ultimo secondo di gara», ha concluso Marzella. Fari accesi sul parquet del PalaPansini, questo pomeriggio alle ore 16.00.