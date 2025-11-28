Il nuovo PalaPalmiotto. <span>Foto Assessorato Lavori Pubblici </span>
Il nuovo PalaPalmiotto. Foto Assessorato Lavori Pubblici
Ciclismo

Il 30 novembre a Giovinazzo c'è la Festa del ciclismo pugliese

Tutto il programma della manifestazione

Giovinazzo - venerdì 28 novembre 2025
Giovinazzo è pronta ad ospitare, domenica 30 novembre, la Festa del ciclismo pugliese, rassegna organizzata dalla Federciclismo regionale presieduta da Tommaso Depalma.
La rassegna si terrà al PalaPalmiotto e sarà l'occasione per celebrare l'energia, il talento e l'orgoglio regionale in uno sport tanto amato dagli italiani che però negli ultimi anni è stato avaro di soddisfazione per le migliaia di appassionati.
A Giovinazzo giungeranno dunque alcune eccellenze come Marco Velo, Marta Bastianelli e Cordiano Dagnoni che porteranno la loro esperienza in un contesto che con Depalma intende sognare in grande.

IL PROGRAMMA DI GIORNATA
Ore 9.00 - 13.00 - Formazione per tecnici, società e genitori con Marco Velo, ct della nazionale femminile;
Ore 10.30 - Psicologia dello Sport con la campionessa mondiale Marta Bastianelli;
Ore 11.45 - Settore Paralimpico con Antonio Giampietro, garante regionale diritti disabili, Luca Mazzone, pluricampione mondiale e medagliato paralimpico e Carlo Calcagni, salentino, ex militare, esempio vivente di lotta contro le malattie più aggressive;
Ore 12.30 - Stretture regionali dedicata a tecnici e giudici del Comitato regionale pugliese.
Ore 13.00 - Pausa pranzo;
Ore 16.00 - 20.00 - Premiazione società, tecnici ed atleti ed eccellenze FCI 2025. Alle 16.00 l'intervento del presidente nazionale Federciclismo, Cordiano Dagnoni.
  • Federciclismo
  • PalaPalmiotto
Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
28 novembre 2025 Elezioni regionali, PD Giovinazzo: «Chiusa stagione del civismo incolore ed insapore»
Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
28 novembre 2025 Elezioni regionali, col ricalcolo Damascelli potrebbe essere eletto
Altri contenuti a tema
Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP Cultura dell'acqua, Depalma e la Federciclismo siglano protocollo con AQP Il presidente regionale: «Ciclismo modo di stare al mondo. Ogni pedalata racconta di rispetto per ambiente»
La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale Attualità La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale Convegno il 20 settembre il Fiera del Levante alla presenza del presidente Tommaso Depalma
Tommaso Depalma alla Ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo Tommaso Depalma alla Ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo Il presidente regionale della Federciclismo ha preso parte alla rassegna svoltasi domenica 29 giugno
"In sella con Cipollini" sulla ciclovia Giovinazzo-Molfetta "In sella con Cipollini" sulla ciclovia Giovinazzo-Molfetta L'evento in programma giovedì 10 aprile alle 9.30
Federciclismo, Depalma sigla intesa con la B&P Cycling Team Federciclismo, Depalma sigla intesa con la B&P Cycling Team Il presidente: «Importante opportunità per crescita sportiva e umana dei giovani talenti pugliesi»
Federciclismo Puglia, Depalma presenta organigramma e piano operativo Federciclismo Puglia, Depalma presenta organigramma e piano operativo Il neo presidente: «Dialoghiamo con le forze del territorio e facciamo rete»
6 Pallavolo femminile a Giovinazzo, i ricordi delle "ragazze" della Ciris-Sitam Volley Pallavolo femminile a Giovinazzo, i ricordi delle "ragazze" della Ciris-Sitam Rammarico per non essere state invitate all'inaugurazione del rinato PalaPalmiotto
De Giorgi all'inaugurazione del PalaPalmiotto: «Tempio dello sport» Attualità De Giorgi all'inaugurazione del PalaPalmiotto: «Tempio dello sport» Giovinazzo ha il suo nuovo impianto. Special guest il ct della Nazionale italiana di volley: «Mi fa piacere essere tornato qui, ci ho anche giocato»
Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
28 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Amorelli rientra alla Meta Catania
Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
28 novembre 2025 Regionali, PVA: «Sconfitta per l'amministrazione di centrodestra Sollecito-Depalo»
Dieci Bollini Rosa per l'ASL Bari. C'è anche l'ospedale di riferimento dei giovinazzesi
28 novembre 2025 Dieci Bollini Rosa per l'ASL Bari. C'è anche l'ospedale di riferimento dei giovinazzesi
Maria Restivo presenta a Giovinazzo il suo nuovo libro a fumetti
28 novembre 2025 Maria Restivo presenta a Giovinazzo il suo nuovo libro a fumetti
Tammacco di nuovo in Consiglio regionale: la soddisfazione di Noi per Giovinazzo
27 novembre 2025 Tammacco di nuovo in Consiglio regionale: la soddisfazione di Noi per Giovinazzo
Il Liceo "Spinelli " ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
27 novembre 2025 Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
27 novembre 2025 Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
26 novembre 2025 Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.