Depalma in visita alla Festa del ciclismo in Piemonte. <span>Foto Federciclismo </span>
Depalma in visita alla Festa del ciclismo in Piemonte. Foto Federciclismo
Ciclismo

Il presidente di FCI Puglia Tommaso Depalma ospite alla festa del ciclismo piemontese

Obiettivo lavorare insieme per far crescere l'intero movimento

Giovinazzo - venerdì 12 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Da Nord a Sud, un ponte tra due regioni – il Piemonte e la Puglia – per il bene del movimento ciclistico tutto, per superare le distanze, confrontarsi tra territori diversi, imparare dagli altri e lavorare insieme per crescere.

Sono questi gli elementi chiave della visita del presidente FCI Puglia Tommaso Depalma a Cherasco, durante la festa di fine anno del ciclismo piemontese. Il numero uno del pedale pugliese è stato accolto da Massimo Rosso, presidente del corrispettivo comitato, con l'intento di lanciare un messaggio di unità e collaborazione interregionale.

L'importanza del confronto evidenzia quanto sia utile cooperare tra realtà diverse per affrontare problemi comuni, pur con approcci e contesti differenti.
La Puglia, che pure continua a fare passi da gigante, vuole crescere soprattutto nel modo di relazionarsi, mostrando apertura al dialogo e alla crescita. Il confronto con un movimento avanzato come quello del Piemonte è stato formativo, specie in ambito giovanile, per migliorarsi con spirito costruttivo e senza timore di mettersi in discussione.

«È nella cooperazione tra territori, anche lontani, che si crea la vera forza del nostro sport – spiega con soddisfazione Depalma –. Ho avuto modo di parlare con i loro referenti tecnici per capire come programmano le attività. Il confronto tra realtà diverse è un'occasione preziosa per creare ponti, legami e nuove opportunità di sviluppo per l'intero movimento ciclistico, non soltanto quello nostro pugliese».
  • Tommaso Depalma
  • Federciclismo
Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia
12 dicembre 2025 Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia
Indennità 2013-2016: Sollecito replica al PD Giovinazzo
12 dicembre 2025 Indennità 2013-2016: Sollecito replica al PD Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Tommaso Depalma a tutto campo su elezioni regionali e situazione politica cittadina Politica Tommaso Depalma a tutto campo su elezioni regionali e situazione politica cittadina La nostra intervista all'ex sindaco e unico candidato giovinazzese
Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato» Politica Sinistra Italiana Giovinazzo su Depalma: «Pronto al terzo mandato» La segreteria cittadina: «Era un segreto di Pulcinella»
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è la Festa del ciclismo pugliese Il 30 novembre a Giovinazzo c'è la Festa del ciclismo pugliese Tutto il programma della manifestazione
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale Politica Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale Non ce l'avrebbero fatta (si attendono riconteggi e ricorsi) anche Damascelli per Fratelli d'Italia e Petruzzelli sostenuto da PVA
Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma Politica Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma Ottimo risultato per l'ex sindaco che porta Forza Italia a diventare secondo partito cittadino. Tutti i più votati
Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi Speciale Elezioni regionali, Tommaso Depalma incontra i giovinazzesi Appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II domenica 16 novembre
Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma Speciale Sanità e lavoro in Puglia, le riflessioni di Tommaso Depalma Continua la campagna elettorale su temi cruciali dell'ex sindaco di Giovinazzo
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Speciale Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco» Il candidato consigliere del centrodestra si augura un futuro migliore per la squadra di calcio della Città metropolitana
PVA critica su incremento turisti a Giovinazzo
12 dicembre 2025 PVA critica su incremento turisti a Giovinazzo
Duro attacco del PD Giovinazzo a Sollecito e Depalo
12 dicembre 2025 Duro attacco del PD Giovinazzo a Sollecito e Depalo
"Sulle vie di Santa Lucia ", percorsi guidati con l'Info Point Giovinazzo
12 dicembre 2025 "Sulle vie di Santa Lucia", percorsi guidati con l'Info Point Giovinazzo
Tragedia nelle campagne di Giovinazzo: 92enne morta dopo un incendio in casa
11 dicembre 2025 Tragedia nelle campagne di Giovinazzo: 92enne morta dopo un incendio in casa
Tommaso Depalma a tutto campo su elezioni regionali e situazione politica cittadina
11 dicembre 2025 Tommaso Depalma a tutto campo su elezioni regionali e situazione politica cittadina
Centro Comunale di Raccolta chiuso il 12 dicembre
11 dicembre 2025 Centro Comunale di Raccolta chiuso il 12 dicembre
Un anno di attività: tutti i dati dell'Info Point turistico di Giovinazzo - VIDEO
11 dicembre 2025 Un anno di attività: tutti i dati dell'Info Point turistico di Giovinazzo - VIDEO
La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO
11 dicembre 2025 La grande festa del quartiere Immacolata per la Vergine - FOTO
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.