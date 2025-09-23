Tommaso Depalma - Federciclismo
Tommaso Depalma - Federciclismo
Attualità

La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale

Convegno il 20 settembre il Fiera del Levante alla presenza del presidente Tommaso Depalma

Giovinazzo - martedì 23 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il convegno "Una bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città" tenutosi a Bari, la Fiera del Levante, venerdì scorso, organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclismo Italiana, Asset Regione Puglia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Fondazione "Michele Scarponi", ANCI Puglia e Regione Puglia, è stato un cruciale ed istruttivo tavolo di confronto e condivisione, che ha segnato una nuova tappa nel percorso di crescita e consapevolezza di tutto il pedale pugliese.

Il giovinazzese Tommaso Depalma, presidente della Federciclismo regionale e moderatore dell'incontro, ha ricordato l'importanza dello "sport come elemento di proiezione e valorizzazione anche economica del territorio" ed ha salutato con emozione gli amici della Ciclo Avis Andria, gruppo sportivo colpito dalla tragedia sulla sp 231 di agosto, quando persero la vita i cicloamatori Antonio Porro, Vincenzo Mantovani e Sandro Abruzzese.

Il sindaco di Mattinata e delegato sport ANCI, Michele Bisceglia, ha offerto la metafora del cicloturismo come "ingranaggio green che deve interagire in maniera fluida e senza intoppi col resto del meccanismo" al presidente nazionale Fci Cordiano Dagnoni, in collegamento video.
Il viceministro Francesco Paolo Sisto ha recepito con molta attenzione il documento progettuale condiviso quale base di una proposta di legge dei soggetti protagonisti della tavola rotonda rimarcando la necessità di intendere la bici come "strumento di mobilità quotidiana da usare su piste ciclabili realizzate in sicurezza, che significa pedalare nel rispetto della legalità per ciclisti, pedoni e utenti di micromobilità. E, poiché l'investimento viene vissuto dai ciclisti come dramma inaspettato, di qui la giusta necessità di rendere maggiormente percepibile il gruppo di chi pedala". L'avvocato, inoltre, ha plaudito alla proposta di un "tavolo tecnico in Regione con enti e associazioni del settore".

Ricordando la feconda collaborazione con la Fondazione "Michele Scarponi" e la Fondazione Antimafia "Stefano Fumarulo", Depalma ha dato la parola alla dottoressa Francesca Portincasa, direttrice generale dell'Acquedotto pugliese, con cui il comitato regionale ha in programma di firmare un protocollo d'intesa, "scelta di grande valore soprattutto sotto il profilo dell'appartenenza". "La nostra ciclovia rappresenta unicum che simboleggia la solidarietà concreta fra regioni". Monica Fontanive di Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha sottolineato "il ruolo fondamentale della scuola nell'ambito dell'educazione stradale". "I fattori di rischio e incidentalità ciclistica in Puglia" sono stati illustrati nel dettaglio da Pierpaolo Bonerba di Asset.

Sciorinando numeri e statistiche, il giovane ingegnere Fulvio Morgese, Cts Anci Puglia, ha offerto un ineludibile spunto di "riflessione sul quadro normativo e sulle misure da adottare per garantire la tutela dei cittadini che scelgono forme di spostamento sostenibili".
In chiusura, Elio Sannicandro, Presidente Asset, ha rimarcato "l'interconnessione fra infrastrutture, educazione e prevenzione".
  • Tommaso Depalma
  • Federciclismo
Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
23 settembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
22 settembre 2025 Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
Altri contenuti a tema
Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio Cronaca Ciclisti morti a Terlizzi: Tommaso Depalma prende posizione e resta in silenzio Il presidente regionale della Federciclismo riprende un post della Fondazione Michele Scarponi e traccia la strada
Proroga ispezione Guardia di Finanza, Depalma spiega Cronaca Proroga ispezione Guardia di Finanza, Depalma spiega Il nome dell'imprenditore ed ex sindaco era finito su alcuni giornali. Lui si difende e chiede rispetto
Tommaso Depalma alla Ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo Ciclismo Tommaso Depalma alla Ciclopedalata Coast to Coast challenge da Altamura a Giovinazzo Il presidente regionale della Federciclismo ha preso parte alla rassegna svoltasi domenica 29 giugno
Nel 2018 il Papa in diocesi: il ricordo dell'ex sindaco di Giovinazzo Nel 2018 il Papa in diocesi: il ricordo dell'ex sindaco di Giovinazzo Depalma: «Hai chiesto pace ed in cambio hai ricevuto solo più guerre»
"In sella con Cipollini" sulla ciclovia Giovinazzo-Molfetta Ciclismo "In sella con Cipollini" sulla ciclovia Giovinazzo-Molfetta L'evento in programma giovedì 10 aprile alle 9.30
Federciclismo, Depalma sigla intesa con la B&P Cycling Team Ciclismo Federciclismo, Depalma sigla intesa con la B&P Cycling Team Il presidente: «Importante opportunità per crescita sportiva e umana dei giovani talenti pugliesi»
Federciclismo Puglia, Depalma presenta organigramma e piano operativo Ciclismo Federciclismo Puglia, Depalma presenta organigramma e piano operativo Il neo presidente: «Dialoghiamo con le forze del territorio e facciamo rete»
PUG Giovinazzo, l'ex sindaco Depalma a gamba tesa sulle opposizioni Politica PUG Giovinazzo, l'ex sindaco Depalma a gamba tesa sulle opposizioni Era stata la sua amministrazione ad avviare lo studio per il nuovo Piano Urbanistico Generale
Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia
22 settembre 2025 Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia
Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
22 settembre 2025 Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
"Pranzo della domenica ", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
22 settembre 2025 "Pranzo della domenica", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
Miss Italia parla anche giovinazzese
22 settembre 2025 Miss Italia parla anche giovinazzese
Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
21 settembre 2025 Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
21 settembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
Ami conficcati e lenza attorcigliata: gabbiano intrappolato a Giovinazzo
21 settembre 2025 Ami conficcati e lenza attorcigliata: gabbiano intrappolato a Giovinazzo
Splendide conchiglie nella Chiesa del Carmine. Successo per la mostra malacologica
21 settembre 2025 Splendide conchiglie nella Chiesa del Carmine. Successo per la mostra malacologica
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.