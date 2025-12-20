Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale

Un'altra tragedia sulla strada, in questo 2025 maledetto, che sembra non voler finire mai.Nella serata di ieri, in un incidente avvenuto sulla Sp 14 tra San Giorgio e Roccaforzata, nel tarantino, ha perso la vita in sella alla sua moto il ventenne Stefano Principale. Il giovane allievo maresciallo della Marina Militare era un autentico amante del ciclismo, sport che, con passione e simpatia, si divertiva a raccontare spesso sui social.Il presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, Tommaso Depalma, con voce incrinata dalla commozione, ricorda il ragazzo: «Sono distrutto, sconvolto da questa notizia: Stefano era un ragazzo meraviglioso ed è deceduto in un incidente motociclistico per il quale le autorità competenti stanno facendo le dovute verifiche. Questi drammi ti fanno capire quanto sia effimera la nostra vita, e quanto sia ancor più stolto accapigliarsi per quotidiane quisquilie, che ci fanno perdere di vista il senso di questa esistenza».«La nostra famiglia perde un ragazzo, un giovane, un figlio, un fratello, un amico e soprattutto perde una speranza, che ogni giovane dovrebbe rappresentare, per sé stesso, per i suoi affetti e per le comunità in cui vivono. Il ciclismo pugliese piange questo giovane amico, prega per lui e si stringe intorno alla famiglia naturale e quella ciclistica della ProGiT cycling Team», conclude affranto Depalma.