Federciclismo ed associazioni al Policlinico di Bari. <span>Foto Federciclismo </span>
Sociale

Depalma ed il ciclismo pugliese per i pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari

Il 4 gennaio la manifestazione "Pedala per un sorriso"

Giovinazzo - martedì 6 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Grande successo di pubblico e di partecipanti per la seconda edizione di "Pedala per un sorriso", la biciclettata solidale a favore dei bambini dell'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, diretta dal dottor Nico Santoro, che si è tenuta questa mattina. La gioiosa pedalata – per un percorso di sette chilometri, da Punta Perotti al summenzionato nosocomio – ha unito simbolicamente sport, solidarietà e impegno civico, trasformando le strade del capoluogo in un forte messaggio di vicinanza e speranza.

L'iniziativa, organizzata dall'Asd Early Birds, ha visto la presenza di numerose associazioni ciclistiche del territorio (50&Pass Turi, ASD Cinque & Nove Turi, ASD Maximabike MTB, ASD Il Velocipede Bari, ASD Bari Motivation Bike, FIAB Ruotalibera Bari APS, Randagi, ASD Sali in Sella, Fitcenter, Bikespace, ASD Energy MTB, Mountain Bike Club Bari ASD, ASD Bike Garage, ASD Overland Giovinazzo e ASD Talo's Ruvo di Puglia), che con passione e spirito di condivisione hanno aderito, contribuendo in modo determinante alla splendida riuscita. A tutte loro va un sentito ringraziamento per l'energia, la disponibilità e la sensibilità dimostrate.

Gli ideatori esprimono particolare gratitudine alla Direzione Sanitaria del Policlinico di Bari, per il sostegno e la collaborazione istituzionale, e all'Associazione APLETI, destinataria dei contributi volontari raccolti durante la manifestazione (e può essere versato pure tramite bonifico bancario, IBAN: IT27H0306909606100000074467), oltre che al Comando della Polizia Locale della Città di Bari per aver garantito la sicurezza dei ciclisti. I fondi raccolti saranno utilizzati per il sostegno concreto ai bambini in cura e alle loro famiglie, offrendo supporto umano e materiale in un percorso tanto delicato quanto complesso. Si ringrazia, inoltre, il Comune di Bari per il patrocinio e il supporto organizzativo, che hanno reso possibile lo svolgimento della giornata in piena sicurezza, e il Servizio Ambulanze Ayur, la cui presenza ha garantito assistenza e tutela per tutti i partecipanti.

Il Comitato Regionale FCI Puglia, da sempre sensibile a tematiche come la solidarietà e la vicinanza a chi soffre, ha espresso condivisione e supporto all'evento, cui ha presenziato proprio il presidente Tommaso Depalma. La pedalata solidale rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa generare un impatto reale e positivo sulla comunità, ricordando che ogni gesto di solidarietà, anche il più semplice, può fare la differenza.
