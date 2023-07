Il 29 luglio c'è "Giovinazzo Sport Night"

Il Comitato Feste Giovinazzo si conferma molto attivo e prepara laLa manifestazione, in collaborazione con la Consulta dello Sport in rappresentanza di molte associazioni sportive giovinazzesi, si terrà sabato 29 luglio a partire dalle 19:00.Adulti, giovani e bambini sono invitati a cimentarsi in varie performance sportive, a partire dall'evento clou della serata: la maratona. Dal carattere non agonistico, sarà possibile effettuare due tipi di percorso, uno di 2.5 km (la "Family Short Run") e uno leggermente più impegnativo di circa 5km (la "Night Run"), che si snoderanno per le vie della nostra cittadina.Dopo la maratona, sarà possibile esibirsi, nella nostra Piazza Vittorio Emanuele II, in diversi mini-match e test sportivi gratuiti negli sport più amati dai cittadini, dal calcio, al basket, alla pallavolo e molto altro, oltre a poter assistere a brevi esibizioni sportive.Sarà possibile iscriversi all'evento, con una quota partecipativa tra i 5 e i 10 euro, online sul sito del Comitato www.festapatronalegiovinazzo.it ; nella sede del Comitato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 63, presso il Circolo tennis "Marcello Renna" e anche all'interno di Sanifarma Centro Bimbi e Decathlon Molfetta.