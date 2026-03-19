I Boys cadetti Netium fanno la storia: titolo regionale e record nella 4x200 stile libero

Grande impresa per la, che conquista il titolo regionale cadetti fermando il cronometro su uno straordinario. Un tempo che non solo vale l'oro, ma riscrive anche il record regionale, certificando il talento e la determinazione di un gruppo in continua crescita.Protagonisti di questa performance eccezionale sono statiquattro giovani atleti che, con grinta e spirito di squadra, hanno saputo imporsi con autorità, lasciando il segno nella competizione.Un risultato che non arriva per caso, ma è il frutto di un lavoro costante e ben strutturato. La società, infatti, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la crescita sportiva e umana dei suoi atleti, grazie a un ambiente sano e a uno staff tecnico altamente qualificato, capace di valorizzare ogni talento e accompagnarlo nel proprio percorso.Fondamentale è il ruolo della struttura, che anno dopo anno garantisce condizioni ottimali per allenarsi e migliorare, contribuendo a costruire successi come quello appena conquistato.A sottolineare l'importanza del traguardo raggiunto, anche le parole del direttore sportivo Filippo Ballabene:«Questo risultato è motivo di grande orgoglio per tutta la società. I ragazzi hanno dimostrato impegno, sacrificio e un forte senso di appartenenza. È la conferma che il lavoro svolto quotidianamente, insieme ai nostri tecnici, sta dando i suoi frutti. Continueremo su questa strada per far crescere ancora questi giovani talenti».Un successo che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche una nuova partenza per un gruppo che promette ancora grandi soddisfazioni.