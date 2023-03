Netium Giovinazzo on fire al Trofeo Emmedue di Campobasso

Un weekend, il primo di febbraio, ricco di medaglie e soddisfazioni per gli Assoluti dellanella dodicesima edizione deldi Campobasso con, ciliegina sulla torta, la qualificazione diagli assoluti italiani di nuoto per i 50 metri dorso, che si disputeranno a Riccione dal 13 al 17 aprile.Non solo. Anche glisi sono distinti non solo nelle premiazioni della categoria Assoluti, ma ottenendo pure ottimi tempi cronometrici che per alcuni di loro sono valsi l'ambita qualificazione ai prossimi campionati italiani di categoria che si terranno a Riccione dal prossimo 31 marzo al 5 aprile.Di seguito gli atleti dellapremiati nelle loro specialità:400 stile libero oro50 stile libero bronzo100 stile libero argento50 rana oro100 e 200 rana argento50 e 100 rana argento100 rana e 200 misti oro200 stile libero bronzo100 e 200 delfino oro50 stile libero bronzo50 delfino argento50, 100 e 200 dorso oro100 stile libero bronzo200 stile libero oro50 e 200 dorso oro50-100 stile libero oro50-100 dorso oro200 misti oro100-50 stile libero argento100 rana argento800 stile libero oro400 stile libero argento100 stile libero bronzo